Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
04 марта 2024 15:51  [38] "Поезда здоровья" в марте посетят 18 муниципалитетов Нижегородской области
04 марта 2024 15:44  [41] Глеб Никитин встретился с юными футболистами из Донбасса
04 марта 2024 15:30  [54] Почти 70 мероприятий для пожилых людей пройдет в марте в Нижнем Новгороде
04 марта 2024 15:16  [85] "Автодорстрой" благоустроит сквер в ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде за 42 млн рублей
04 марта 2024 14:12  [124] Акция "Сильнее стали" прошла в Нижнем Новгороде
04 марта 2024 13:45  [124] Почти 800 семей в Нижегородской области приобрели новое жилье за счет маткапитала
04 марта 2024 13:27  [163] Свыше 130 подростков в Нижегородской области имеют синдром зависимости
04 марта 2024 13:09  [150] Число обращений в филиал Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде по ПФО в 2023 году выросло на 55%
04 марта 2024 12:58  [166] Подрядчик приступил к ремонту дороги на острове Печерские пески в Нижнем Новгороде
04 марта 2024 12:38  [137] Нижегородская область взяла патронаж над делегацией Бразилии на ВФМ-2024 в Сочи
Общество

"Поезда здоровья" в марте посетят 18 муниципалитетов Нижегородской области

04 марта 2024 15:51  [38] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В марте текущего года специалисты "Поездов здоровья" побывают более чем в 60 населенных пунктах Нижегородской области.

По информации регионального Минздрава, мобильно-диагностические комплексы посетят Богородский, Вознесенский, Володарский, Воскресенский, Дальнеконстантиновский, Дивеевский, Краснобаковский, Кстовский, Лысковский, Починковский, Сергачский, Спасский, Шарангский, Шатковский муниципальные округа, Навашино, Семёнов, Выксу и ещё три района Нижнего Новгорода.

В январе-феврале медики побывали уже в 130 населённых пунктах области. Специалисты осмотрели более 8 тысяч пациентов, которые получили более 13,7 тысячи консультаций медиков и прошли в общей сложности свыше 39 тысячи различных обследований.

Напомним, мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней. 

Для повышения качества оказания медицинской помощи медики НОКБ им. Семашко сотрудничают с коллегами из других медучреждений. Например, по запросам муниципалитетов в совместную бригаду медиков включаются специалисты Нижегородской областной стоматологической поликлиники, которые проводят осмотры и лечат жителей отдельных населённых пунктов.

В 2023 году в "Поездах здоровья" были обследованы 55,2 тыс. нижегородцев. Проведено 101,7 тыс. консультаций узких специалистов и 207,4 тыс. диагностических исследований.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Поезда здоровья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph