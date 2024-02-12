"Поезда здоровья" в марте посетят 18 муниципалитетов Нижегородской области

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В марте текущего года специалисты "Поездов здоровья" побывают более чем в 60 населенных пунктах Нижегородской области.
По информации регионального Минздрава, мобильно-диагностические комплексы посетят Богородский, Вознесенский, Володарский, Воскресенский, Дальнеконстантиновский, Дивеевский, Краснобаковский, Кстовский, Лысковский, Починковский, Сергачский, Спасский, Шарангский, Шатковский муниципальные округа, Навашино, Семёнов, Выксу и ещё три района Нижнего Новгорода.
В январе-феврале медики побывали уже в 130 населённых пунктах области. Специалисты осмотрели более 8 тысяч пациентов, которые получили более 13,7 тысячи консультаций медиков и прошли в общей сложности свыше 39 тысячи различных обследований.
Напомним, мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней.Для повышения качества оказания медицинской помощи медики НОКБ им. Семашко сотрудничают с коллегами из других медучреждений. Например, по запросам муниципалитетов в совместную бригаду медиков включаются специалисты Нижегородской областной стоматологической поликлиники, которые проводят осмотры и лечат жителей отдельных населённых пунктов. В 2023 году в "Поездах здоровья" были обследованы 55,2 тыс. нижегородцев. Проведено 101,7 тыс. консультаций узких специалистов и 207,4 тыс. диагностических исследований.
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