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Общество

Юрий Шалабаев поручил коммунальщикам начать подготовку к паводку

04 марта 2024 16:06  [93] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Главы районов Нижнего Новгорода начали подготовку к паводку по поручению мэра Юрия Шалабаева. Об этом сообщили в администрации города.

"Учитывая наступление плюсовой температуры, сейчас первоочередная задача – это расчистка дождеприемников и водопропускных труб от снега и наледи. В настоящее время районы начали готовить к работе водооткачивающую технику, чтобы избежать подтоплений. В каждом районе в период таяния снега есть свои "болевые точки", поэтому главам районов было поручено осуществлять особый контроль за потенциально опасными участками", – сказал заместитель главы Нижнего Новгорода Антон Максимов.

По его словам, 55 единиц водооткачивающей техники, в том числе 2 – каналопромывочные, 29 – илососных машин и 24 – мотопомпы, готовы к работе. Дополнительно по мере необходимости будет привлечена техника Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода, АО "Теплоэнерго" и АО "Нижегородский водоканал".  

В Автозаводском районе 4 марта работы по расчистке дождеприемных колодцев от снега и наледи проходят на проспектах Молодежном и Ленина, улице Аркадия Гайдара, Южном шоссе и др. Для своевременного проведения противопаводковых мероприятий, предотвращения подтоплений продолжается вывоз снежных масс. Снегоуборочная техника работает в том числе на улицах Лескова, Героя Васильева, Пермякова.

В Ленинском районе начались плановые работы по очистке крышек дождеприемных колодцев ото льда силами МБУ "РЭД" для организации водоотведения в период таяния снега. На данный момент работы выполнены по проспекту Ленина, а также продолжаются по улице Новикова-Прибоя и Комсомольскому шоссе.

В Приокском районе подрядные организации привели в порядок участки на улицах Пятигорской, Кащенко, Цветочной и Анкудиновском шоссе. "Сейчас температура постоянно переходит из минуса в плюс, поэтому мы решили начать очистку заблаговременно. У нас по-прежнему в районе мало мест, где может произойти подтопление дорожного покрытия, но вопрос мы уже взяли на контроль, подрядчики проверяют территории и предпринимают меры в случае необходимости", – сказал глава района Михаил Шатилов.

По словам главы Московского района Владимира Кропотина, в настоящее время все дождеприемные колодцы на территории района прочищены. При этом работа по очистке дождевых колодцев от засоров ведется постоянно в рабочем режиме.  

В администрации Нижегородского района отметили, что дорожные и коммунальные службы также непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Проводятся работы по очистке водоприемных колодцев и ливнестоков от снежных масс и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод. В настоящее время работы ведутся в том числе на улицах Касьянова, Деловой, Семашко, Фруктовой, Казанском шоссе, в скверах 1905 года и Свердлова, на набережной Федоровского.

По словам главы Канавинского района Олега Алешина, за прошедшие выходные выполнены работы по очистке дождеприемных колодцев по улицам Чкалова, Прокофьева, Волжской набережной. На улицах Луначарского и Коммунистической отремонтированы колодцы. "Проблемные участки, а именно микрорайоны "Гордеевский" и "Сортировочный", держим на контроле», – добавил глава района.

Работы по очистке дождеприемных колодцев в Сормовском районе уже проведены на улицах Коминтерна, Культуры, Базарной, Никиты Рыбакова, Юбилейном бульваре, проспекте 70 лет Октября. Для минимизации рисков половодья проводится вывоз снежных масс с подверженных подтоплению территорий – с проспекта 70 лет Октября, улицы Светлоярской и других.

В Советском районе продолжаются работы по расчистке внутриквартальных проездов и парковочных карманов. "В связи с установившейся положительным температурным режимом на особом контроле находится состояние дождеприемных колодцев и решеток. По мере необходимости будут проводиться работы по их расчистке", – сообщил глава Советского района Александр Иванов.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде по поручению Юрия Шалабаева началась активная очистка кровель многоквартирных домов от сосулек и наледи.

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