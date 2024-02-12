Более 230 заявок собрал Эн+ на участие в грантовом конкурсе "Города со знаком плюс" Общество

Фото: пресс-служба ГК "Волгаэнерго"

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ завершил приём заявок на участие в грантовом конкурсе "Города со знаком плюс". Всего компания получила рекордное количество заявок – 238.

Целью грантового конкурса является поддержка проектов, направленных на улучшение городской среды, развитие предпринимательства и формирование местных инициативных сообществ.

Наибольшее количество предложений поступило из Иркутска – 75, из Нижнего Новгорода – 46 заявок, а тройку лидеров замыкают Братск и Бурятия – по 32 заявки. Также со своими инициативами выступили жители из Ангарска, Дивногорска и Усть-Илимска.

100 предложенных проектов относятся к проведению досуга, 42 – к образованию, 57 – к социальной сфере и 39 - к экологии. Горожане активно выступали с идеями по повышению качества отдыха, созданию функциональных пространств, образовательных и спортивных центров, а также эко-троп.

Как отметила заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина, новый грантовый конкурс нацелен прежде всего на тех, кто готов внести свой вклад в развитие родных городов.

"Мы знаем, что таких активных, вовлечённых и предприимчивых людей в регионах много, именно поэтому решили расширить тематику нашего конкурса, задуманного 4 года назад как экологический. Получены сотни заявок, мы уверены, что те инициативы, которые в итоге получат нашу поддержку, помогут качественно изменить жизнь городов и подарят много счастливых минут их жителям", - прокомментировала представитель компании.