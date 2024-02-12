Нижегородский опыт развития креативных индустрий представлен на совещании в АСИ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский опыт развития креативных индустрий представил губернатор Глеб Никитин в ходе совещания под председательством гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой.

АСИ по поручению президента России разработало стандарт развития творческих (креативных) индустрий. Стандарт – это комплекс лучших практик для формирования региональных мер поддержки креативных индустрий.

"При разработке документа мы изучили лучшие региональные практики, которые стали основой стандарта. Кроме того, вместе с депутатами Государственной Думы подготовили проект федерального закона по развитию креативных индустрий. Надеюсь, что в этом году будет выстроена системная работа на федеральном и региональном уровнях, чтобы появились все возможности для роста доли креативных индустрий в экономике России", - рассказала Светлана Чупшева.

По словам Глеба Никитина, комплексное развитие креативной экономики и поддержка творческих предпринимателей – один из тактических приоритетов Нижегородской области. Глава региона также подчеркнул, что Нижегородская область готова к внедрению стандарта развития творческих (креативных) индустрий.

"Именно креативный сектор во многом определяет современный образ нашего региона. Нижегородская область – это богатое историческое наследие, яркие художественные промыслы, сильный IT-сектор, передовые образовательные проекты федерального уровня, насыщенная культурная жизнь. В креативном секторе у нас задействовано около 30 тысяч организаций", - рассказал Глеб Никитин.

Признанием лидерства в сфере креативных индустрий и результатом большой системной работы губернатор назвал награду Российской национальной премии Russian creative Awards. В 2023 году Нижегородская область была признана лучшей в номинации "Регион года". Для привлечения и удержания креативных кадров в области реализуется масштабная программа создания комфортной городской среды, развивается культурная жизнь.

Нижегородская область за последние три года получила более 180 наград в сфере событийного туризма. Одно из недавних признаний – титул "Культурной столицы России-2024", который регион получил по итогам участия в федеральном конкурсе.

"Государственная поддержка осуществляется не только сильнейшему с экономической точки зрения сектору, но и таким приоритетным отраслям, как народно-художественные промыслы и ремесла. Это основа культурного кода региона и дальнейшего развития по многим направлениям: предметный дизайн, мода и даже архитектура черпают вдохновение в промыслах. Поддерживаем отрасль субсидиями, государственными заказами, профильными конкурсами", - отметил Глеб Никитин.

Объем финансирования грантовой программы "Команда креативных практик" в Нижегородской области за 2022–2023 годы составил 150 млн рублей, поддержано 57 проектов. Объем грантовой поддержки в 2024 году составит 130 млн рублей.

Как сообщалось ранее, Нижегородское правительство и АСИ заключили соглашение о сотрудничестве.