Глеб Никитин: "Женщины сегодня вносят и огромный вклад в безопасность нашей Родины" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Международным женским днем 8 марта.

"Наши дорогие, прекрасные, мудрые, любимые! Поздравляю вас с Международным женским днем!

На вас держится этот мир. Вы даете начало жизни, дарите тепло и заботу. Вы трудитесь во всех отраслях, достигаете невероятных успехов, творите, наполняете мир красотой и вдохновляете нас, мужчин. У женщин невероятное количество ролей, каждая из которых очень важна!", - говорится в тексте поздравления.

"Женщины сегодня вносят и огромный вклад в безопасность нашей Родины, плечом к плечу вместе с мужчинами противостоят вызовам времени. Вы также поддерживаете страну своим творчеством - выступаете, пишете, созидаете. Женское слово значит очень многое. Женщины и девушки выполняют огромный объем волонтерской работы, искренне помогая своей стране, заботятся о тех, кому нужна помощь.

Этот праздник дает возможность еще раз сказать вам спасибо за то, что вы есть, за ваш вклад в развитие общества! И, конечно, выразить восхищение, признательность, самые искренние и светлые чувства.

Желаю вам никогда не терять веру в себя, свое призвание, свою красоту! Пусть рядом всегда будут понимающие и любящие люди! С праздником! С Международным женским днём!", - сказал Глеб Никитин.