Проверка системы оповещения населения пройдет в России 6 марта

Проверка системы оповещения населения пройдет 6 марта по всей России. Об этом сообщили в МЧС РФ.
Согласно информации, в этот день прозвучит сигнал "Внимание всем!".
Также будет проверяться работа сирен и громкоговорителей, специальной информацией будут замещены эфиры теле- и радиоканалов.
Проверка системы оповещения пройдет в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+