Проверка системы оповещения населения пройдет в России 6 марта Общество

Проверка системы оповещения населения пройдет 6 марта по всей России. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Согласно информации, в этот день прозвучит сигнал "Внимание всем!".

Также будет проверяться работа сирен и громкоговорителей, специальной информацией будут замещены эфиры теле- и радиоканалов.

Проверка системы оповещения пройдет в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.