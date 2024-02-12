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Общество

Проверка системы оповещения населения пройдет в России 6 марта

05 марта 2024 09:52  [62] Общество

Проверка системы оповещения населения пройдет 6 марта по всей России. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Согласно информации, в этот день прозвучит сигнал "Внимание всем!".

Также будет проверяться работа сирен и громкоговорителей, специальной информацией будут замещены эфиры теле- и радиоканалов.

Проверка системы оповещения пройдет в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.

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Теги:
МЧС
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