Около 3,7 тысяч детей родилось в Нижегородской области с начала года

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В Нижегородской области с начала 2024 года родилось 3743 ребенка, сообщает pravda-nn.ru.
По информации регионального ЗАГС, всего родились 1863 мальчика и 1880 девочек.
Данный показатель на 1,5% превышает аналогичные данные за январь - февраль 2023 года.
Также в Нижегородской области за первые два месяца текущего года родились 53 двойни и одна тройня.
Ранее сообщалось, что более 23 тысяч малышей родились в Нижегородской области в 2023 году.
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