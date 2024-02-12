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Около 3,7 тысяч детей родилось в Нижегородской области с начала года

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области с начала 2024 года родилось 3743 ребенка, сообщает pravda-nn.ru.

По информации регионального ЗАГС, всего родились 1863 мальчика и 1880 девочек.

Данный показатель на 1,5% превышает аналогичные данные за январь - февраль 2023 года.

Также в Нижегородской области за первые два месяца текущего года родились 53 двойни и одна тройня.

Ранее сообщалось, что более 23 тысяч малышей родились в Нижегородской области в 2023 году.

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Теги:
Дети ЗАГС
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