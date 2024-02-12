Будущее российского кинематографа обсудили на тематической панельной дискуссии в ходе ВФМ-2024 Культура и отдых

Будущее российского кинематографа обсудили эксперты - участники панельной дискуссии "Тренды многонациональной киноиндустрии. Что будет в топе 2024?"на Всемирном фестивале молодежи - 2024.

Мероприятие прошло в рамках "Медиапотока", при поддержке Минобрнауки России, ГК "Росатом" и АНО "Диалог".

Говоря о запросах молодёжи к отечественной аудиовизуальной продукции, генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак представил результаты опроса социологического агентства "Вебер", в котором приняли участие несколько тысяч молодых людей в возрасте 18-34 лет со всей России.

"Мы узнали, что сегодня сериалы стали неотъемлемой частью жизни для почти половины молодых людей в России: так, 45% из них любят сериалы и смотрят их раз в неделю и чаще, а 59% в принципе смотрят отечественную сериальную продукцию. В то же время 95% опрошенных признались, что предпочитают смотреть зарубежные сериалы, и это определенный вызов", - рассказал Владимир Табак.

Согласно полученным данным, 51% среди той молодежи, которая является аудиторией отечественных сериальных картин, рассказали, что качество продукции за последние два года стало лучше. Чаще всего они отмечали прогресс в качестве съемки и визуале (69%), работе над сюжетами и их развитии (62%), а также в актерской игре (50%). ТОП-3 жанра, которые, по мнению зрителей в возрасте 18-34 лет, получаются лучше всего в стране, возглавили военные картины (27%), криминал (25%) и комедии (25%).

Генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский обратил внимание на повышение качества картинки российских фильмов последних лет.

"Качество картинки достигается работой над технологическим процессом и бюджетами, а актерскую игру невозможно компенсировать деньгами. За последние несколько лет мы увидели новое поколение российских артистов, которые снимаются в новых нашумевших проектах и для которых это первая, вторая роль в карьере, и это очень здорово", - отметил он. Отдельно медиаменеджер выделил запрос у российской аудитории на "семейный просмотр" в кино и ориентир на такие сериалы и фильмы, которые поддерживают "рост национальной самоидентификации".

Участники дискуссии также отметили "колоссальные темпы развития российского "сериалостроения". Кроме того, отдельным трендом в российском кинематографе стала экранизация литературных произведений.