Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
05 марта 2024 10:38  [103] Будущее российского кинематографа обсудили на тематической панельной дискуссии в ходе ВФМ-2024
04 марта 2024 17:05  [268] Выставка оружия в Нижнем Новгороде доступна к посещению по "Пушкинской карте"
04 марта 2024 14:34  [260] Выставка плакатов "Великий авангард" проходит в Нижнем Новгороде
04 марта 2024 11:53  [281] "Заповедные кварталы" приглашают узнать о любви и нравах нижегородцев XIX-XX веков
04 марта 2024 11:24  [342] Фильм "Позывной "Пассажир" выходит в прокат в Нижнем Новгороде с 14 марта
03 марта 2024 15:19  [558] Нижегородцы решат судьбу граффити с крокодилом на Канавинском мосту
03 марта 2024 11:02  [397] Юных нижегородцев приглашают к участию в конкурсе патриотического рисунка "Z патриот"
02 марта 2024 18:43  [538] Павильон "Нижний Новгород" стал образовательной площадкой марафона "Знание.Первые" на ВФМ-2024
02 марта 2024 16:28  [402] Самую музыкальную семью выберут в России
29 февраля 2024 10:43  [451] Бесплатный концерт группы "Наши" пройдёт в Нижнем Новгороде 10 марта
Культура и отдых

Будущее российского кинематографа обсудили на тематической панельной дискуссии в ходе ВФМ-2024

05 марта 2024 10:38  [103] Культура и отдых

Будущее российского кинематографа обсудили эксперты - участники панельной дискуссии "Тренды многонациональной киноиндустрии. Что будет в топе 2024?"на Всемирном фестивале молодежи - 2024.

Мероприятие прошло в рамках "Медиапотока", при поддержке Минобрнауки России, ГК "Росатом" и АНО "Диалог". 

Говоря о запросах молодёжи к отечественной аудиовизуальной продукции, генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак представил результаты опроса социологического агентства "Вебер", в котором приняли участие несколько тысяч молодых людей в возрасте 18-34 лет со всей России.

"Мы узнали, что сегодня сериалы стали неотъемлемой частью жизни для почти половины молодых людей в России: так, 45% из них любят сериалы и смотрят их раз в неделю и чаще, а 59% в принципе смотрят отечественную сериальную продукцию. В то же время 95% опрошенных признались, что предпочитают смотреть зарубежные сериалы, и это определенный вызов", - рассказал Владимир Табак. 

Согласно полученным данным, 51% среди той молодежи, которая является аудиторией отечественных сериальных картин, рассказали, что качество продукции за последние два года стало лучше. Чаще всего они отмечали прогресс в качестве съемки и визуале (69%), работе над сюжетами и их развитии (62%), а также в актерской игре (50%).  ТОП-3 жанра, которые, по мнению зрителей в возрасте 18-34 лет, получаются лучше всего в стране, возглавили военные картины (27%), криминал (25%) и комедии (25%). 

Генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский обратил внимание на повышение качества картинки российских фильмов последних лет.

"Качество картинки достигается работой над технологическим процессом и бюджетами, а актерскую игру невозможно компенсировать деньгами. За последние несколько лет мы увидели новое поколение российских артистов, которые снимаются в новых нашумевших проектах и для которых это первая, вторая роль в карьере, и это очень здорово", - отметил он. Отдельно медиаменеджер выделил запрос у российской аудитории на "семейный просмотр" в кино и ориентир на такие сериалы и фильмы, которые поддерживают "рост национальной самоидентификации".

Участники дискуссии также отметили "колоссальные темпы развития российского "сериалостроения".  Кроме того, отдельным трендом в российском кинематографе стала экранизация литературных произведений. 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кино Молодежь Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph