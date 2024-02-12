"ЛУКОЙЛ" поддержал турнир по тайскому боксу

1 и 2 марта Кстово принимало региональный турнир по тайскому боксу, посвященный Дню защитника Отечества. Соревнования традиционно прошли при поддержке компании "ЛУКОЙЛ".
Участие в представительном турнире приняли 412 спортсменов со всей Нижегородской области и из Республики Мордовия. По итогам двух соревновательных дней сборная Кстовской СШОР по самбо заняла первое место в командном зачете.
"Мы давно сотрудничаем с ПАО "ЛУКОЙЛ", и этот турнир – не единственное наше мероприятие, которое компания поддерживает. Традиционно на эти соревнования приезжает много спортсменов. Поэтому нам очень важно, что мы можем провести их на достойном уровне", – сказал генеральный директор АНО "Кстовский союз тайского бокса и кикбоксинга" Игорь Салопаев.
Проект Кстовского союза тайского бокса и кикбоксинга "Растим патриотов" стал победителем Конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" 2023 года. В рамках его реализации в преддверии Дня Победы в Кстове также пройдет традиционный турнир памяти Героев Советского Союза и России.
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