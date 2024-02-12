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Общество

Развитие экологических проектов обсудили в Нижнем Новгороде

05 марта 2024 11:26  [65] Общество

В Штабе общественной поддержки Нижегородской области член Комиссии Государственного совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы", директор АНО "Объединение аналитиков генетической безопасности" Елена Шаройкина встретилась с нижегородскими деятелями, занимающимися вопросами экологии. В рамках круглого стола участники обсудили продвижение экологических проектов в регионе. 

Елена Шаройкина отметила, что в Нижегородской области за последние годы много позитивных преобразований в экологической сфере. В частности, она заметила, что регион стал первым, кто реализовал стратегию биоразнообразия. 

"Нижегородская область - первый регион в России, который принял стратегию сохранения биоразнообразия. Это было сделано еще в 2000 году, а в 2022 году был разработан новый план по ее реализации. На сегодняшний день в нашей стране не так много регионов, в которых такие стратегии существуют. Хорошо бы на базе Нижегородской области внедрить практику разработки аналогичных стратегий в других регионах. Сохранение биоразнообразия - один из главных приоритетов политики президента Владимира Путина", - заявила Елена Шаройкина. 

В ходе разговора участники круглого стола поделились своими мнениями по развитию уже существующих экологических проектов. На вооружение был взят вопрос территориальной системы мониторинга атмосферы воздуха и водных объектов. 

"В Нижегородской области создается территориальная система экологического мониторинга. По атмосферному воздуху мы ее практически завершили, - поделился исполняющий обязанности первого заместителя министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Никифоров. - В тестовом режиме система атмосферного воздуха уже работает. Однако здесь каждый регион исходит из своего опыта и практики. Отсутствуют общие критерии по созданию таких систем: места установки, программное обеспечение, куда должны передаваться данные. Такая помощь немаловажна для того, чтобы другим регионам, которые еще не работали с системой мониторинга, было понятнее". 

Отдельной темой круглого стола стало экологическое образование. Участники мероприятия отметили, что просвещению и изменению отношения к проблемам природы должно уделяться больше внимания. Экология – не только про мусор. 

"Меня, как ученого, коробит слово «мусор», - заявил доцент кафедры экологии и природопользования ФГБУ УВО ННГАСУ Александр Иванов. - Его нет в нашем законодательстве. Этой терминологией подрывают авторитет такого дела. Нужно научиться называть мусор отходами и вторичным сырьем. Вернуть словам их истинный смысл – сделать первый шаг к тому, чтобы проблема была исчерпана". 
 
Елена Шаройкина заметила, что вопрос экопросвещения серьезен и не должен превращаться в "белый шум". Кроме этого, нужно развивать отношения экологии и науки.

"В стране сегодня нет непрерывной системы экологического образования, её предстоит разработать и внедрить. А пока надо организовывать просвещение. Без этого никуда. Главное, чтобы эта тема не превращалась в белый шум. Только так мы сможем добиться изменения сознания людей, чтобы они мыслили и строили свою жизнь с учётом экологических принципов", - отметила в заключение Елена Шаройкина.

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Теги:
Единая Россия Экология
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