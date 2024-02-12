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Общество

Нижегородские работодатели смогут по телефону прямой линии узнать о господдержке при трудоустройстве инвалидов

05 марта 2024 11:56  [132] Общество

Нижегородский центр занятости населения 6 марта проведет для работодателей региона прямую телефонную линию "Партнер". Тема телефонной линии – "О государственной поддержке работодателей в части компенсации затрат на оборудование (оснащение) новых рабочих мест для инвалидов".

Позвонить на прямую линию можно с 10.00 до 12.00 по номеру: 8 (831) 234- 07-16 доб. 339.

Напомним, система центров занятости населения изменяется внутренне и внешне в соответствии с федеральным проектом "Содействие занятости" национального проекта "Демография". Нижегородская область вошла в число 17 пилотных регионов, в которых в 2023 году комплексно модернизируют службу занятости. Филиалы в Павловском муниципальном округе, Сергаче, в Дзержинске, а также один из филиалов Нижнем Новгороде были модернизированы в 2019-2022 годах.

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Теги:
Занятость и безработица
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