Нижегородские семьи с детьми-инвалидами могут получить бесплатную правовую помощь Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Бесплатные юридические консультации для семей, которые воспитывают детей с синдромом Дауна, прошли в Нижнем Новгороде. Как сообщили в ГКУ НО "Госюрбюро", мероприятие состоялось на базе центра "Сияние".

В настоящий момент с центром "Сияние" сотрудничают 242 семьи, которые воспитывают детей-инвалидов. У многих часто возникают трудности с разными юридическими проблемами. Бесплатная юрпомощь профессионалов для таких родителей помогает решать вопросы соцобеспечения.

По словам директора "Госюрбюро" Максима Фомичева, в прошлом году бесплатная юридическая помощь была оказана законным представителям 1 207 детей с инвалидностью 1 и 2 групп. Кроме того, ее получили 620 детей других льготных категорий, в том числе с ограничениями по здоровью.

Чтобы получить бесплатную юридическую помощь, жителям Нижегородской области надлежит представить паспорт и документ, который подтверждает право на льготу.

Узнать о праве на получение государственной бесплатной юридической помощи можно в центральном офисе ГКУ НО "Госюрбюро": Нижний Новгород, ул. Рождественская, 24, тел. (831) - 430-02-00.