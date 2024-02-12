Замминистра строительства и ЖКХ РФ оценил благоустройство площади Горького в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Статс-секретарь – заместитель министра строительства и ЖКХ России Юрий Муценек совершил рабочий визит в Нижний Новгород.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, Юрий Муценек высоко оценил комплексный подход региона по синхронизации федеральных и областных программ на примере благоустройства площади Горького.

Напомним, что работы по обновлению самой площади были выполнены в 2021 году к 800-летию Нижнего Новгорода, по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Кроме того, у семи многоквартирных домов, расположенных в периметре площади, по программе капитального ремонта МКД отремонтированы фасады и кровли.

"Площадь Горького - это пример синхронизации госпрограмм и госзадач. Мы также обновляем улично-дорожную сеть, заходим с благоустройством во дворы: на последнем заседании Заксобрания были приняты изменения в бюджет, которые предусматривают дополнительные 500 млн рублей на ремонт дворов. Решение по выделению этих денег принял губернатор Глеб Никитин, и первоочередная задача - добавлять в программу благоустройства дворы тех дворов, где выполнены работы по капитальному ремонту, замене лифтов и ремонту входных групп. Комплексно это даст то качество городской среды, которое нужно нижегородцам сегодня", - пояснил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

"Нижегородская область всегда показывала хорошие результаты. В регионе ведется активная работа по строительству жилья, благоустройству общественных и дворовых территорий, капремонту домов. Строящиеся объекты инфраструктуры делают жизнь нижегородцев более безопасной и комфортной. В целом Нижегородская область является примером того, как надо подходить к реализации целей и задач, поставленных президентом", - отметил Юрий Муценек.

Напомним, в Нижегородской области при благоустройстве общественных пространств и жилых микрорайонов синхронизируются федеральные, областные и муниципальные программы: нацпроекты "Жилье и городская среда" (проект "Формирование комфортной городской среды"), "Безопасные качественные дороги", региональные программы капремонта и замены устаревших лифтов, программа "Вам решать!" и другие.

Благоустройство общественных пространств проводится в регионе ежегодно в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", созданного по инициативе президента РФ.

Ранее сообщалось, что площадь в центре Сергача благоустроят по нацпроекту ФКГС в 2024 году.