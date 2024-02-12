IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
05 марта 2024 16:20  [4] Нижегородская компания претендует на федеральную премию в сфере детских товаров и услуг
05 марта 2024 16:13  [38] Парковка появится на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде
05 марта 2024 16:08  [46] Нижегородское правительство установило выплату для военных специалистов новых формирований, заключающих контракт с 1 марта
05 марта 2024 15:21  [98] Треть дождеприемных колодцев очистили в Нижнем Новгороде перед паводком
05 марта 2024 14:58  [115] Замминистра строительства и ЖКХ РФ оценил благоустройство площади Горького в Нижнем Новгороде
05 марта 2024 14:43  [122] Нижегородский детсад одержал победу на конкурсе в Курске
05 марта 2024 14:04  [126] Нижегородские семьи с детьми-инвалидами могут получить бесплатную правовую помощь
05 марта 2024 13:38  [154] Определен подрядчик для благоустройства сквера на улице Рябцева Нижнем Новгороде
05 марта 2024 13:20  [145] Настоящий бэби-бум случился в нижегородском зоопарке “Лимпопо”
05 марта 2024 12:38  [188] Власти расселят треснувший дом на улице Ломоносова в Нижнем Новгороде в 2024 году
Общество

Замминистра строительства и ЖКХ РФ оценил благоустройство площади Горького в Нижнем Новгороде

05 марта 2024 14:58  [115] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Статс-секретарь – заместитель министра строительства и ЖКХ России Юрий Муценек совершил рабочий визит в Нижний Новгород.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, Юрий Муценек высоко оценил комплексный подход региона по синхронизации федеральных и областных программ на примере благоустройства площади Горького.

Напомним, что работы по обновлению самой площади были выполнены в 2021 году к 800-летию Нижнего Новгорода, по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Кроме того, у семи многоквартирных домов, расположенных в периметре площади, по программе капитального ремонта МКД отремонтированы фасады и кровли.

"Площадь Горького - это пример синхронизации госпрограмм и госзадач. Мы также обновляем улично-дорожную сеть, заходим с благоустройством во дворы: на последнем заседании Заксобрания были приняты изменения в бюджет, которые предусматривают дополнительные 500 млн рублей на ремонт дворов. Решение по выделению этих денег принял губернатор Глеб Никитин, и первоочередная задача - добавлять в программу благоустройства дворы тех дворов, где выполнены работы по капитальному ремонту, замене лифтов и ремонту входных групп. Комплексно это даст то качество городской среды, которое нужно нижегородцам сегодня", - пояснил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

"Нижегородская область всегда показывала хорошие результаты. В регионе ведется активная работа по строительству жилья, благоустройству общественных и дворовых территорий, капремонту домов. Строящиеся объекты инфраструктуры делают жизнь нижегородцев более безопасной и комфортной. В целом Нижегородская область является примером того, как надо подходить к реализации целей и задач, поставленных президентом", - отметил Юрий Муценек.

Напомним, в Нижегородской области при благоустройстве общественных пространств и жилых микрорайонов синхронизируются федеральные, областные и муниципальные программы: нацпроекты "Жилье и городская среда" (проект "Формирование комфортной городской среды"), "Безопасные качественные дороги", региональные программы капремонта и замены устаревших лифтов, программа "Вам решать!" и другие.

Благоустройство общественных пространств проводится в регионе ежегодно в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", созданного по инициативе президента РФ.

Ранее сообщалось, что площадь в центре Сергача благоустроят по нацпроекту ФКГС в 2024 году.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство ФКГС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph