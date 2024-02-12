Нижегородское правительство установило выплату для военных специалистов новых формирований, заключающих контракт с 1 марта

Правительство Нижегородской области установило региональную выплату для военных специалистов, которые заключают контракт с Министерством обороны РФ от региона с 1 марта 2024 года и будут приняты во вновь формируемые подразделения.
Размер регионального вознаграждения составит 500 тысяч рублей. Выплата будет осуществляться согласно указу главы региона "О единовременной выплате гражданам, заключившим контракты о прохождении военной службы в составе вновь формируемых нижегородских именных либо отдельных подразделений".
С учетом федеральной выплаты общий размер материальной поддержки для таких специалистов, заключивших контракт с 1 марта, составит 695 тыс. рублей.
Новые формирования Нижегородского ополчения – это товарищество идейных бойцов, грамотное профессиональное командование, амбициозные боевые задачи.
По вопросу зачисления в новые военные формирования необходимо обращаться в единый пункт отбора по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2. Телефон для справок: 8-800-10-17-017.
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