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Общество

Нижегородское правительство установило выплату для военных специалистов новых формирований, заключающих контракт с 1 марта

05 марта 2024 16:08  [41] Общество

Правительство Нижегородской области установило региональную выплату для военных специалистов, которые заключают контракт с Министерством обороны РФ от региона с 1 марта 2024 года и будут приняты во вновь формируемые подразделения.

Размер регионального вознаграждения составит 500 тысяч рублей. Выплата будет осуществляться согласно указу главы региона "О единовременной выплате гражданам, заключившим контракты о прохождении военной службы в составе вновь формируемых нижегородских именных либо отдельных подразделений".

С учетом федеральной выплаты общий размер материальной поддержки для таких специалистов, заключивших контракт с 1 марта, составит 695 тыс. рублей.

Новые формирования Нижегородского ополчения – это товарищество идейных бойцов, грамотное профессиональное командование, амбициозные боевые задачи. 

По вопросу зачисления в новые военные формирования необходимо обращаться в единый пункт отбора по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2. Телефон для справок: 8-800-10-17-017.

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Теги:
Армия Военные
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