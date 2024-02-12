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Общество

Новый детский сад построен в Выксе при поддержке ОМК

05 марта 2024 17:05  [92] Общество

Фото: ОМК

В Выксе 2 марта торжественно открыли двери нового здания православного детского сада "Колокольчик". В церемонии приняли участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, председатель Совета директоров Объединенной металлургической компании Анатолий Седых и глава местного самоуправления г.о.г Выкса Владимир Кочетков.

Новое здание детского сада в Выксе появилось по инициативе Выксунской епархии, группа ОМК профинансировала его строительство в размере 150 млн рублей.

Православный детский сад в Выксе открылся в 2006 году. Строительство нового здания, взамен старого деревянного, началось летом 2022 года. Площадь здания более 500 кв. м. Для малышей здесь создали все условия. Есть музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет, а также кабинеты для дополнительных занятий. На первом этаже располагаются две группы. На втором этаже – одна группа, актовый зал и медицинский блок. Новое помещение примет вдвое больше воспитанников, чем прежде: в трех группах будут обучаться до 60 детей от полутора до семи лет. Работать с детьми будет квалифицированный педагогический персонал. Также полностью обновили и территорию около садика: построили новые веранды, детскую и спортивную площадки. Здание максимально удобно и безопасно, оснащено системой видеонаблюдения, современной пожарной сигнализацией. Рядом со зданием оборудована парковка.

"Все что создает ОМК, делается с одной большой целью – видеть людей счастливыми. И в первую очередь это касается детей, потому что качественное образование поможет им в будущем достичь успеха и самореализации, а это важная составляющая счастливой жизни. Нам важно, чтобы, живя в маленьком городе, люди имели доступ к преимуществам большого. Сегодняшнее событие – яркий тому пример. Детский сад был построен качественно и в кратчайшее сроки, чтобы воспитанники поскорее переехали в новый уютный дом. Здесь все сделано с любовью. Видеть счастливые лица ребят – это огромная радость и главная награда", – подчеркнул Анатолий Седых на церемонии открытия нового здания "Колокольчика".

"Трудно поверить, что несколько лет назад в своих обращениях одной из главных проблем выксунцы обозначали очереди в детский сад или ясли. Сейчас ситуация кардинально поменялась. Мы построили здания четырех детских садов, три из которых реализованы в рамках нацпроекта "Демография", а также отремонтировали значительное количество действующих садов. У "Колокольчика" не было бы нового здания, если бы не инициативы неравнодушных людей. Поэтому я благодарю компанию ОМК, лично Анатолия Михайлович Седых, митрополита Георгия и Выксунскую епархию, которые сделали возможным это открытие. И это – лишь одна из множества совместных инициатив, которые мы реализуем вместе с ОМК в рамках стратегии развития города", – поздравил гостей с открытием Владимир Кочетков.

На церемонии открытия митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий отметил, что просветительские задачи для церкви не менее приоритетны, чем духовные. "Дети, которые получат начатки образования через христианство, через православие, будут не худшими людьми нашей земли. Поэтому заботы о будущем страны приоритетны. Дети, которые идут сегодня в детские сады, доживут до следующего века, поэтому очень важно, какие смыслы они пронесут через всю свою жизнь. И в этом наша большая забота и попеченье", – подвел итог торжественной церемонии открытия нового детского сада в Выксе митрополит Георгий.

СПРАВКА:

В рамках подписанного в 2023 году трехстороннего соглашения ОМК в партнерстве с администрацией Выксы и правительством Нижегородской области продолжает реализацию целого комплекса проектов, направленных на улучшение качества жизни в городе. Строительство детского сада "Колокольчик" - один из них. ОМК организует образовательные программы для школьников и студентов, внедряет новые форматы обучения и профориентации в учебном центре компании. Комплекс социальных проектов охватывает все сферы жизни в городе: это строительство жилья, развитие транспортной инфраструктуры, совместные с городской администрацией проекты тепло- и водоснабжения, экологические инициативы. Особое внимание ОМК уделяет вопросам здравоохранения, совместно с правительством Нижегородской области и компанией "Медси" ОМК создает большой медицинский кластер в Выксе. Консультации специалистов и лечение для выксунцев будут реализованы в том числе по программам обязательного медицинского страхования. Отдельное большое направление – благоустройство городских пространств и поддержка культурных проектов. Оно началось во многом благодаря "Выкса-фестивалю", который организуют благотворительный фонд "ОМК-Участие" и ОМК и продолжается. За последние годы при поддержке ОМК и правительства Нижегородской области преобразились парки, дворы, набережные, появилось много арт-объектов. Серьезно изменилась набережная Верхневыксунского пруда, она стала любимым местом прогулок горожан. Рядом с набережной ОМК продолжает строительство "Шухов-парка". Здесь будут представлены памятники культурного и инженерного наследия России, водонапорная башня и свод цеха Владимира Шухова, научный музей "Центр промышленного прогресса", детский технопарк "Кванториум", еще одна гостиница и большой парк для прогулок.

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Теги:
Выкса Детсады ОМК
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