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Проводить зиму в Нижнем Новгороде можно будет в парках, музеях и библиотеках

05 марта 2024 17:50  [3] Культура и отдых
Масленичные гуляния пройдут на следующей неделе в городских парках, музеях и библиотеках. Об этом сообщает департамент культуры администрации Нижнего Новгорода.

Праздновать “Широкую масленицу” будут 17 марта в 12:00 в парках Автозаводский, “Светлоярский” и “Дубки”. Горожан ждут традиционные праздничные развлечения, фольклорные перфомансы, а также подарки для участников мероприятия.

В центральном парке Автозавода на трех локациях гулянья продлятся до 18:00. На главной сцене выступят танцевальные и вокальные коллективы, пройдет огненно шоу и шоу ходулистов. В городке “Чипполино” маленьких посетителей парка ждет анимация , а на “сухом” озере состоятся “Молодецкие забавы”, где можно будет продемонстрировать свою удаль в кулачных боях и в боях подушками, командных лыжах и перетягивании каната. Завершит мероприятие выступление кавер-группы и дискотека.

В парках “Дубки” и”Светлоярский” посетителей будут развлекать скоморохи и ростовые куклы. Здесь также пройдут выступления творческих коллективов, запланированы фаер-шоу и соревнования ”Молодецкие забавы”. Народные гуляния продлятся до 15:00, после чего начнется дискотека.

Отметим, что во время всех программ пройдет обязательный ритуал – сожжение чучела.

Проводы зимы запланированы и в парке “Швейцария” Народные гулянья начнутся 17 марта в 12:00 и продлятся до 16:00. В парке состоится концерт творческих коллективов, Гостей ждут всевозможные конкурсы и интерактивные забавы. Также посетители парка станут свидетелями исторической богатырской реконструкции и игры “бои богатырей”

Для юных нижегородцев в Детском центре с 12:30 до 14:30 будут организованы мастер-классы по изготовлению куклы Масленицы и солнца. А сжигание чучела состоится на поляне за центральной площадью в 15:00.

В архитектурно-этнографическом музее-заповеднике "Щёлоковский хутор" до 16 марта ежедневно проходят интерактивные детские игровые программы для организованных групп "Маслёнка", основанные на традиционных нижегородских масленичных обрядах (по предварительной записи).

10 марта в 12:00 там запланирован праздник "Деревенская Масленица. Заигрыши", а 17 марта в 12:00 -"Щёлоковская Масленица".

Кроме того, обширную праздничную программу подготовили музеи и библиотеки Нижнего Новгорода. С подробностями можно ознакомиться по ссылке.

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Теги:
Масленица Парки Праздники
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