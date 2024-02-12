Викторина "КУПНО ЗА ЕДИНО!" стартует в Нижегородской области 15 марта Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

15 марта в Нижегородской области откроется рейтинговое голосование за объекты благоустройства по проекту "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Одновременно с этим стартует викторина "КУПНО ЗА ЕДИНО!". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Волонтёры проекта будут работать в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.

Чтобы принять участие в викторине, после выбора территории для благоустройства нужно обратиться к волонтёру проекта на точке рейтингового голосования и правильно ответить на вопросы викторины. В числе подарков, которые можно получить за участие, – смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, а также автомобиль.

Адреса расположения точек рейтингового голосования можно посмотреть на сайте v.golosza.ru. Для удобства жителей области они будут расположены вблизи избирательных участков.

Напомним, что рейтинговое голосование по проектам будущего благоустройства общественных пространств проходит ежегодно в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Для территорий, которые наберут больше всего голосов жителей в своем муниципалитете, до конца 2024 года будут подготовлены проекты благоустройства, и в 2025 году эти работы будут выполнены. В Нижегородской области за пять лет действия нацпроекта было благоустроено 564 общественных пространства, еще 85 планируется обновить в этом году.