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Общество

Юлия Белехова встретилась с нижегородскими семьями участников СВО

06 марта 2024 11:02  [92] Общество

Фото: организаторы мероприятия

В Доме народного единства руководитель АНО "Комитет семей воинов Отечества" Юлия Белехова встретилась с семьями военнослужащих из районов Нижегородской области. Они обсудили меры поддержки семей-участников СВО, предоставляемые государством выплаты, а также поддержание связи внутри семьи. 

Матери и жены военнослужащих отметили, что существование комитетов поддержки – огромная помощь семьям. 

"Ребята там воюют, чтобы мы жили и помогали жить другим семьям. Иногда телефоны комитета просто разрываются. Нас и на передовой, и на гражданке знают. Большей частью звонят, когда необходимо решить сложный вопрос, или семья не может найти необходимую информацию, - поделилась руководитель АНО "Комитет семей воинов Отечества" Юлия Белехова. - Приятно, что наш президент в послании Федеральному Собранию отметил работу наших комитетов". 

В рамках встречи участники поделились своими инициативами по расширению мер поддержки солдат в зоне СВО. 

"У нас есть предложения, как упростить сбор документов на выплаты. Обычно это занимает много времени и включает в себя огромные комплекты различных бумаг. Например, если выплаты федеральные за ранение получены, то зачем собирать на региональные? Мы проработаем этот вопрос обязательно", - отметила Юлия Белехова. 

Руководитель "Комитета семей воинов Отечества" также обратила внимание на возможность развития взаимодействия федеральной власти и регионов. По ее словам, для этого нужно вводить новые проекты. 

"В каждом регионе у нас есть меры поддержки, которые называются "военно-социальный контракт". Однако бывает так, что боец заключил контракт в одном регионе, а мама его живет в другом. И таких случаев очень много. Нам очень нужен социальный навигатор помощи, с помощью которого выстроится взаимодействие власти и регионов. Это нужно для того, чтобы поддержать семьи участников СВО", - заявила в заключение Юлия Белехова. 

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Теги:
Военные СВО
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