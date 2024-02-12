Парковку запретят на участке улицы Володарского с 26 марта Общество

В Нижнем Новгороде с 26 марта ограничат парковку автомобилей на улице Володарского – на участках от улицы Ошарской до переулка Тихого.

Кроме того, запрет на стоянку введут и на участке улицы Евгения Никонова в районе дома №21. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

По словам специалистов, изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта.

Нижегородским водителям рекомендуется заранее ознакомиться с условиями парковки на данных участках и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что парковка появится на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде.