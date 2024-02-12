Парковку запретят на участке улицы Володарского с 26 марта

В Нижнем Новгороде с 26 марта ограничат парковку автомобилей на улице Володарского – на участках от улицы Ошарской до переулка Тихого.
Кроме того, запрет на стоянку введут и на участке улицы Евгения Никонова в районе дома №21. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
По словам специалистов, изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта.
Нижегородским водителям рекомендуется заранее ознакомиться с условиями парковки на данных участках и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что парковка появится на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде.
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