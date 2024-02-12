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Общество

Нижегородский доброволец: "Мы, внуки победителей, идем продолжать их дело!"

06 марта 2024 11:12  [106] Общество

Очередная группа нижегородских добровольцев отправилась на подготовку к участию в СВО. Об этом сообщает нижегородский Дом народного единства.

У пункта отбора новобранцы получили рюкзаки с самыми необходимыми предметами, которые выдаются по распоряжению губернатора, а также комплекты дополнительного тактического снаряжения. Настроение у добровольцев боевое. Все считают, что пришло время вспомнить своих героических дедов и прадедов и встать в строй.

"Мы, внуки победителей, помним подвиги своих дедов во время Великой Отечественной войны. Идем продолжать их дело, помогать ребятам приблизить нашу общую Победу, чтобы наши семьи, родные и близкие жили в спокойствии. За матерей, за детей, за наших дедов", - сказал нижегородский доброволец.

Еще один нижегородец – из Дивеева – на гражданке работал водителем.

"Сейчас на передовой водители очень нужны. А вообще я служил в артиллерии и кинологом. Есть опыт службы в морском отряде специального назначения. С военным делом знаком не понаслышке. Настрой боевой! Победа будет за нами", - говорит он. 

Защитники Родины из пункта отбора отправились в учебный центр, где пройдут курс обучения, и только после этого пополнят ряды военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Отправку нижегородцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.

Напомним, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает от 204 тысяч рублей в месяц и 195 тысяч рублей единовременно. Действующий в Нижегородской области военно-социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Кроме того, правительство Нижегородской области установило региональную выплату для военных специалистов, которые заключают контракт с Министерством обороны РФ от региона с 1 марта 2024 года и будут приняты во вновь формируемые подразделения. Размер регионального вознаграждения составит 500 тысяч рублей. Выплата будет осуществляться согласно указу главы региона "О единовременной выплате гражданам, заключившим контракты о прохождении военной службы в составе вновь формируемых нижегородских именных либо отдельных подразделений". С учетом федеральной выплаты общий размер материальной поддержки для таких специалистов, заключивших контракт с 1 марта, составит 695 тыс. рублей.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/. По телефону центра можно задать и вопросы о зачислении в новые военные формирования, по которым можно также обращаться в единый пункт отбора по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.

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Теги:
Военные СВО
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