Более 18 тысяч случаев ОРВИ выявили в Нижегородской области за неделю Общество

На прошедшей неделе - с 26 февраля по 3 марта - на территории Нижегородской области было зарегистрировано свыше 18 тысяч случаев ОРВИ. Эти показатели ниже среднего многолетнего уровня, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Было обследовано более 16 тысяч человек. Среди выявленных респираторных вирусов только 17,7% составил грипп. Основную массу заболеваний составили вирусы не гриппозной этиологии - парагрипп, РС-вирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, риновирусы, аденовирусы, бокавирусы и микоплазма.

Чтобы предотвратить распространение вирусов, Роспотребнадзор приостанавливает работу или рекомендует переход на дистанционный формат в образовательных учреждениях. Так, по данным на 5 марта только в 3,2% школ и детских садов частично или полностью приостановлен учебный и воспитательный процесс.

Специалисты Роспотребнадзора призывают родителей не отправлять детей с признаками ОРВИ в организованные детские коллективы.

Ранее главный санитарный врач Нижегородской области Наталия Кучеренко сообщила, что эпидемия гриппа в регионе идёт на спад, её пик уже благополучно пройден.