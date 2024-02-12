IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
06 марта 2024 14:50  [71] Нижегородский филиал "Т Плюс" обеспечил теплоснабжение строящейся школы в Дзержинске
06 марта 2024 14:39  [43] Нижегородский вуз и университет Ирана стали партнерами
06 марта 2024 14:17  [105] Олег Лавричев выступил на конференции в рамках ВФМ-2024
06 марта 2024 14:00  [99] Свыше 6 тысяч нижегородцев прошли обучение по проекту "Доступно, открыто, понятно"
06 марта 2024 13:45  [109] Волжский университет водного транспорта представил уникальные VR-тренажеры для учебного процесса
06 марта 2024 13:23  [118] Прием заявок на Х Слет молодых литераторов начался в Нижегородской области
06 марта 2024 12:55  [161] Ещё один день приема граждан введен в отделении Социального фонда
06 марта 2024 12:37  [145] Полицейские и общественники поздравили нижегородок с 8 марта цветами и открытками
06 марта 2024 12:10  [150] Премия "Ключ к городу молодежи мира" присуждена Нижегородской области
06 марта 2024 11:49  [166] Материнский капитал в России предложили повысить до 1 млн рублей
Общество

Свыше 6 тысяч нижегородцев прошли обучение по проекту "Доступно, открыто, понятно"

06 марта 2024 14:00  [99] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 6 тысяч нижегородцев прошли обучение по компьютерной грамотности в рамках проекта "Доступно, открыто, понятно" с начала его старта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Бесплатные обучающие семинары проводят сотрудники ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ".

Во время обучения граждане приобретают знания в сфере компьютерной грамотности и учатся пользоваться порталом "Госуслуги". Проект "Доступно, открыто, понятно" стартовал в 2022 году. По словам директора УМФЦ Нижегородской области Светланы Мусарской, потребность подобных занятий исходила от граждан, которые просили помочь с работой с цифровыми порталами.К настоящему времени проведено свыше 200 семинаров. Темы занятий готовятся по запросам жителей.

Специально для занятий экспертами подготовлены наглядные пособия, а также подробные инструкции по регистрации на госпорталах. Кроме того, слушателям рассказывают как подать заявления в режиме онлайн, просвещают в вопросах кибергигиены.

Узнать о грядущих семинарах можно в ближайшем отделении МФЦ своего муниципалитета. Список округов, где будет проходить обучение по программе "Доступно, открыто, понятно" постоянно расширяется.

Необходимые услуги также можно получить по предварительной записи, подав заявку через портал МФЦ Нижегородской области или позвонив в call-центр по телефону: 8 (831) 422-14-21.

Напомним, что обучение основам компьютерной грамотности проходит в рамках национального проекта "Цифровая экономика", который был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МФЦ Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph