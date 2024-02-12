Свыше 6 тысяч нижегородцев прошли обучение по проекту "Доступно, открыто, понятно" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 6 тысяч нижегородцев прошли обучение по компьютерной грамотности в рамках проекта "Доступно, открыто, понятно" с начала его старта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Бесплатные обучающие семинары проводят сотрудники ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ".

Во время обучения граждане приобретают знания в сфере компьютерной грамотности и учатся пользоваться порталом "Госуслуги". Проект "Доступно, открыто, понятно" стартовал в 2022 году. По словам директора УМФЦ Нижегородской области Светланы Мусарской, потребность подобных занятий исходила от граждан, которые просили помочь с работой с цифровыми порталами.К настоящему времени проведено свыше 200 семинаров. Темы занятий готовятся по запросам жителей.

Специально для занятий экспертами подготовлены наглядные пособия, а также подробные инструкции по регистрации на госпорталах. Кроме того, слушателям рассказывают как подать заявления в режиме онлайн, просвещают в вопросах кибергигиены.

Узнать о грядущих семинарах можно в ближайшем отделении МФЦ своего муниципалитета. Список округов, где будет проходить обучение по программе "Доступно, открыто, понятно" постоянно расширяется.

Необходимые услуги также можно получить по предварительной записи, подав заявку через портал МФЦ Нижегородской области или позвонив в call-центр по телефону: 8 (831) 422-14-21.

Напомним, что обучение основам компьютерной грамотности проходит в рамках национального проекта "Цифровая экономика", который был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.