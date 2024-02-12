Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
06 марта 2024 14:50  [80] Нижегородский филиал "Т Плюс" обеспечил теплоснабжение строящейся школы в Дзержинске
06 марта 2024 14:39  [60] Нижегородский вуз и университет Ирана стали партнерами
06 марта 2024 14:17  [108] Олег Лавричев выступил на конференции в рамках ВФМ-2024
06 марта 2024 14:00  [101] Свыше 6 тысяч нижегородцев прошли обучение по проекту "Доступно, открыто, понятно"
06 марта 2024 13:45  [112] Волжский университет водного транспорта представил уникальные VR-тренажеры для учебного процесса
06 марта 2024 13:23  [122] Прием заявок на Х Слет молодых литераторов начался в Нижегородской области
06 марта 2024 12:55  [163] Ещё один день приема граждан введен в отделении Социального фонда
06 марта 2024 12:37  [147] Полицейские и общественники поздравили нижегородок с 8 марта цветами и открытками
06 марта 2024 12:10  [152] Премия "Ключ к городу молодежи мира" присуждена Нижегородской области
06 марта 2024 11:49  [168] Материнский капитал в России предложили повысить до 1 млн рублей
Общество

Олег Лавричев выступил на конференции в рамках ВФМ-2024

06 марта 2024 14:17  [108] Общество

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев выступил на вечерней конференции "Агора: Межкультурный диалог стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества" в рамках Всемирного фестиваля молодежи-2024 в Сочи. 

Как сообщил в своем Telegram-канале Олег Лавричев, в мероприятии также приняли участие депутат Гордумы Татьяна Дружинина и декан Высшей школы международных отношений и мировой политики НГЛУ им. Добролюбова Светлана Колобова.

Спикер нижегородской Думы подчеркнул, что ШОС – один из приоритетных партнеров Нижнего Новгорода в политике, экономике, культуре и других направлениях. При этом связующим звеном между городом и ШОС выступает НГЛУ. С 2022 года в нем действует молодежный хаб стран ШОС "Сколар Нетворк", открытый при поддержке главы одноименной международной молодежной платформы Виктории Ху и исполнительного секретариата ШОС под руководством Сергея Канавского.

По словам Олега Лавричева, благодаря проводимой работе все больше инициатив молодежи интегрируют в актуальную повестку. Как первый вице-президент Федерации фехтования России Олег Лавричев предложил коллегам рассмотреть возможность организации на базе ШОС международных спортивных мероприятий.

Ранее сообщалось, что Олег Лавричев передал музею Донецка картину "Аллея Ангелов Донбасса".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь Олег Лавричев Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph