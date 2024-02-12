Олег Лавричев выступил на конференции в рамках ВФМ-2024 Общество

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев выступил на вечерней конференции "Агора: Межкультурный диалог стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества" в рамках Всемирного фестиваля молодежи-2024 в Сочи.

Как сообщил в своем Telegram-канале Олег Лавричев, в мероприятии также приняли участие депутат Гордумы Татьяна Дружинина и декан Высшей школы международных отношений и мировой политики НГЛУ им. Добролюбова Светлана Колобова.

Спикер нижегородской Думы подчеркнул, что ШОС – один из приоритетных партнеров Нижнего Новгорода в политике, экономике, культуре и других направлениях. При этом связующим звеном между городом и ШОС выступает НГЛУ. С 2022 года в нем действует молодежный хаб стран ШОС "Сколар Нетворк", открытый при поддержке главы одноименной международной молодежной платформы Виктории Ху и исполнительного секретариата ШОС под руководством Сергея Канавского.

По словам Олега Лавричева, благодаря проводимой работе все больше инициатив молодежи интегрируют в актуальную повестку. Как первый вице-президент Федерации фехтования России Олег Лавричев предложил коллегам рассмотреть возможность организации на базе ШОС международных спортивных мероприятий.

Ранее сообщалось, что Олег Лавричев передал музею Донецка картину "Аллея Ангелов Донбасса".