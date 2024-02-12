Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
06 марта 2024 14:50  [74] Нижегородский филиал "Т Плюс" обеспечил теплоснабжение строящейся школы в Дзержинске
06 марта 2024 14:39  [50] Нижегородский вуз и университет Ирана стали партнерами
06 марта 2024 14:17  [106] Олег Лавричев выступил на конференции в рамках ВФМ-2024
06 марта 2024 14:00  [100] Свыше 6 тысяч нижегородцев прошли обучение по проекту "Доступно, открыто, понятно"
06 марта 2024 13:45  [111] Волжский университет водного транспорта представил уникальные VR-тренажеры для учебного процесса
06 марта 2024 13:23  [121] Прием заявок на Х Слет молодых литераторов начался в Нижегородской области
06 марта 2024 12:55  [163] Ещё один день приема граждан введен в отделении Социального фонда
06 марта 2024 12:37  [147] Полицейские и общественники поздравили нижегородок с 8 марта цветами и открытками
06 марта 2024 12:10  [152] Премия "Ключ к городу молодежи мира" присуждена Нижегородской области
06 марта 2024 11:49  [168] Материнский капитал в России предложили повысить до 1 млн рублей
Общество

Нижегородский вуз и университет Ирана стали партнерами

06 марта 2024 14:39  [50] Общество

Фото: сайт ННГУ

ННГУ им. Н.И. Лобачевского и Мазандаранский университет (Иран) подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщается на сайте нижегородского вуза, учебные заведения будут взаимодействовать в области образовании и науки, а также будут обмениваться студентами.

Церемония подписания договора прошла в онлайн-формате. Мазандаранский университет стал третьим иранским высшим учебным заведением- партнёром ННГУ. Ранее партнерские соглашения были закреплены с Тегеранским университетом и Тегеранским медицинским университетом.

Как отметил ректор ННГУ Олег Трофимов, образовательные и научные связи между Университетом Лобачевского и иранскими вузами крепнут. В начале текущего года нижегородские студенты ННГУ приняли участие в тематических зимних школах Тегеранского медуниверситета.

“Уверен, что подписанные партнёрские соглашения с Мазандаранским университетом, в котором насчитываются 13 факультетов, 262 направления подготовки, открывает простор для совместного научного творчества, новые исследовательские и образовательные возможности, расширяет границы межкультурного пространства”, – сказал Олег Трофимов.

Добавим, что в настоящий момент в ННГУ имени Лобачевского проходят обучение более 2 200 тысяч студентов и аспирантов из 83 стран. В их числе 10 иранцев, которые проходят подготовку в Институте клинической медицины.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ННГУ Соглашение Студенты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph