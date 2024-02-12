Нижегородский вуз и университет Ирана стали партнерами Общество

Фото: сайт ННГУ

ННГУ им. Н.И. Лобачевского и Мазандаранский университет (Иран) подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщается на сайте нижегородского вуза, учебные заведения будут взаимодействовать в области образовании и науки, а также будут обмениваться студентами.

Церемония подписания договора прошла в онлайн-формате. Мазандаранский университет стал третьим иранским высшим учебным заведением- партнёром ННГУ. Ранее партнерские соглашения были закреплены с Тегеранским университетом и Тегеранским медицинским университетом.

Как отметил ректор ННГУ Олег Трофимов, образовательные и научные связи между Университетом Лобачевского и иранскими вузами крепнут. В начале текущего года нижегородские студенты ННГУ приняли участие в тематических зимних школах Тегеранского медуниверситета.

“Уверен, что подписанные партнёрские соглашения с Мазандаранским университетом, в котором насчитываются 13 факультетов, 262 направления подготовки, открывает простор для совместного научного творчества, новые исследовательские и образовательные возможности, расширяет границы межкультурного пространства”, – сказал Олег Трофимов.

Добавим, что в настоящий момент в ННГУ имени Лобачевского проходят обучение более 2 200 тысяч студентов и аспирантов из 83 стран. В их числе 10 иранцев, которые проходят подготовку в Институте клинической медицины.