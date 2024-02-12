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Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" обеспечил теплоснабжение строящейся школы в Дзержинске

06 марта 2024 14:50  [66] Общество

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" обеспечили теплоснабжение строящегося здания школы №10. 

Новое школьное здание на 1100 учеников строится на перекрестке улицы Клюквина и проспекта Дзержинского на месте снесенного аварийного корпуса довоенной постройки. В рамках проекта проведена частичная реконструкция существующей сети теплоснабжения и проложен новый участок сети протяженностью 0,5 км от действующей тепломагистрали до школы. С февраля текущего года здание подключено к системе централизованного теплоснабжения по временной схеме для выполнения внутренних отделочных работ. По постоянной схеме теплоснабжение новостройки планируется осуществить с сентября 2024 года.

"Компания готова обеспечить надежным и качественным теплоснабжением новые жилые и социальные объекты нашего города, для этого имеются се необходимые ресурсы", – отметил технический директор – главный инженер Дзержинский тепловых сетей Алексей Семянов.

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Теги:
Т Плюс
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