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Бизнес

Нижегородские компании - участники международной выставки Dubai Woodshow 2024

06 марта 2024 15:04  [48] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Четыре нижегородские компании при содействии регионального Центра поддержки экспорта (ЦПЭ НО) в рамках нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство” на льготных условиях принимают участие в международной выставке деревообрабатывающего оборудования и лесоматериалов Dubai Woodshow 2024. Мероприятие проходит с 5 по 7 марта в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, регион на выставке представляют : ООО “Ардатовский фанерный завод” (пиломатериалы), ООО “Стройкомплект ПКК” (дома из клееного бруса), ИП Орехов Александр Васильевич (пиломатериалы) и ООО “Старвуд-НН” (фанерная продукция).

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, в этом году в “Dubai Woodshow” ожидается участие организаций из более чем 100 стран мира, включая предприятия России, Индии, Китая, и Беларуси.

“Нижегородцам участие в выставке позволит презентовать ассортимент компании на международном уровне, а также провести деловые переговоры с потенциальными партнерами”, – рассказал Максим Черкасов.

Согласно сообщению, ЦПЭ НО взял на себя расходы по разработке макета, застройки и сопровождение коллективного стенда, а также аренду выставочных площадей и мебели.

Узнать о всех мерах поддержки ЦПЭ можно по телефону: +7 (831) 435-18-48. Кроме того, получить информацию обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре “Мой бизнес” или по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” инициирован президентом России Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

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Теги:
бизнес Выставка Нацпроект
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