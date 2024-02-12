Руководители нижегородских предприятий приглашаются на обучение по программе "Лидеры производительности" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Руководители нижегородских компаний могут пройти обучение по программе "Лидеры производительности". Проект реализуется при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации в рамках национального проекта "Производительность труда".

"Лидеры производительности" – образовательный проект для руководителей компаний, направленный на повышение эффективности и сохранение устойчивости бизнеса.

"За время обучения руководители компаний учатся комплексно оценивать работу предприятия, разрабатывать и внедрять проекты по повышению эффективности, находить новые ниши и источники роста прибыли, применять инструменты цифровой трансформации. На сегодняшний день в регионе реализуется уже 47 проектов по повышению производительности труда, которые подготовили выпускники программы", – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Принять участие в проекте могут сотрудники предприятий-участников национального проекта "Производительность труда". Подать заявку может собственник, генеральный или коммерческий директор компании, а также руководители ключевых подразделений. Участие бесплатное. Всего в этом году запланировано четыре потока обучения. Сейчас можно подать заявки на два из них на сайте: центрпроизводительности.рф.

Нижегородская область входит в топ-3 регионов страны по количеству участников нацпроекта "Производительность труда" - на сегодняшний день инструменты бережливого производства внедряют уже 254 предприятия. Подробные консультации по участию в нацпроекте можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8(800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность и конкурентоспособность российских компаний. На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, основная задача которых – оказывать поддержку внедрения бережливого производства. РЦК Нижегородской области – подведомственная организация регионального Минпрома.

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Цель нацпроекта – обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг.