Около 10 тысяч донаций крови и ее компонентов совершили нижегородцы с начала года Общество

Фото: Штаб общественной поддержки

С начала 2024 года жители региона совершили более 9,7 тысячи донаций крови и ее компонентов. Об этом сообщает Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой

По данным медучреждения, на сегодняшний день бесплатными донорами стали около 9 тысяч нижегородцев. Из них почти 7 тысячи человек сдали цельную кровь, около 2 тысяч стали донорами плазмы и более 370 человек стали донорами тромбоцитов. Особо отмечается, что значительная часть доноров, а это более 95% , сдают кровь и ее компоненты на постоянной основе.

По словам главврача Нижегородского областного центра крови имени Н.Я. Климовой Сергея Чистякова, в последние годы запланированный показатель для региона составляет 60 тысяч донаций. Нижегородская область выполняет поставленную задачу на все 100%.

Напомним, что более 19,4 тысячи нижегородцев стали донорами крови в 2023 году, причём около 2,5 тысячи из них сдавали кровь впервые.