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Общество

Обрядовые свадебные нижегородские традиции представлены на ВФМ в Сочи

06 марта 2024 17:29  [87] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородцы Екатерина и Дмитрий Крюнас на Всемирном фестивале молодежи в Сочи показали традиционные нижегородские свадебные обряды. Как сообщает пресс-служба правительства региона, главная тема прошедшего дня на фестивале стала тема “Сохранения семьи во имя мира и детей”.

Семья Крюнас, которая состоит в браке уже 15 лет, показала на выставочном стенде Нижегородской области обряд подтверждения клятвы любви.

Одетая в традиционно русском стиле, семейная пара продемонстрировала моменты сбора жениха и невесты, гадания невесты, шуточного плаканья, сватовства, осмотра приданого и обряд венчания. После чего на главной сцене Международного аэропорта ВФМ-2024 нижегородцы еще раз повторили свою клятву любви и верности. По окончании представления обрядовых традиций букет “невесты” достался девушке, которая присутствовала на церемонии в качестве гостьи.

По словам супругов, принять участие в обряде им предложили организаторы региональной программы стенда.

“Встретить так 15-летие брака – очень приятно, просто незабываемо. Не каждой семье удается произнести свою клятву любви и верности на Всемирном фестивале молодежи”, – отметила Екатерина Крюнас.

Добавим, что глава семьи Дмитрий Крюнас работает в АНО “Агентство гостеприимства Нижегородской области”, а Екатерина Крюнас является директором АНО ”АСИРИС”. У супругов подрастает дочь Маргарита. В своем 10 летнем возрасте она является самым молодым экскурсоводом Нижегородской области. К слову, Маргарита тоже принимала участие в свадебном обряде на ВФМ.

После импровизированной свадьбы на стенде Нижегородской области прошла развлекательная программа с участием баяниста Алексея Нагорнова и диджея Анастасии Волгуновой.

Среди почетных гостей, посетивших церемонию свадьбы, стала министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Напомним, 2024 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом семьи. Такое решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

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Теги:
Выставка Молодежь свадьба
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