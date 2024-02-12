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Бизнес

Более чем на 10% увеличится выработка на производстве лимонадов в Лыскове благодаря нацпроекту "Производительность труда"

07 марта 2024 09:05  [59] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ЗАО "Пивоваренный завод Лысковский" подвели предварительные итоги* внедрения инструментов нацпроекта «Производительность труда» на линии по производству лимонадов на предприятии.

Линия розлива лимонада была выбрана в качестве пилотной. В течение полугода специалисты РЦК оптимизируют на ней производственные процессы.

"У предприятия был запрос на увеличение объема выпуска безалкогольной продукции без вложения дополнительных средств. Наши эксперты провели диагностику производства и выявили семь проблем. По каждой из них были предложены решения. Реализация изменений позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку более чем на 10 процентов и настолько же снизить время протекания процесса", – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Эксперты регионального центра компетенций обучили бережливым технологиям 64 сотрудника компании и подготовили трех внутренних тренеров. В будущем эти специалисты смогут передавать свой опыт коллегам.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день участниками нацпроекта "Производительность труда" является 254 предприятия региона.

Национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, их основная задача – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства. РЦК Нижегородской области – подведомственная организация регионального Минпрома.

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает в себя федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Цель нацпроекта – обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.

В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг.

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Теги:
бизнес Производительность труда Производство
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