Глеб Никитин рассказал на ВФМ о перспективах молодёжи в Нижегородской области Общество

Фото: общество "Знание"

Губернатор Глеб Никитин выступил на просветительском марафоне "Знание.Первые" Российского общества “Знание”, который прошел в рамках ВФМ в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Глава региона рассказал о перспективах и возможностях для молодых людей в Нижегородской области. По мнению Глеба Никитина, на привлекательность региона для молодёжи напрямую влияют четыре главных аспекта: работа, комфорт городской среды, активная культурная и общественная жизнь и образование.

“Мы работаем по всем этим направлениям. Мне важно, что есть такая площадка как Всемирный фестиваль молодежи, где можно рассказать об этом”, — сказал Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что в этом году Нижний Новгород получил звание “Культурная столица России”. В рамках этого проекта уже запланировано 150 мероприятий - всевозможные форумы, конференции, фестивали, выставки и многое другое.

Во время общения с молодежью Глеб Никитин ответил на несколько вопросов молодых людей из других регионов. Некоторых интересовало, готова ли Нижегородская область развивать цифровой туризм.

“Мне бы не хотелось, чтобы турист мог “гулять” по Нижнему Новгороду, просто сидя в Красноярске за компьютером. Я хочу, чтобы этот турист приехал сюда!” — сказал губернатор.

Также Глеб Никитин рассказал о своих любимых местах в Нижегородской области.

“Люблю Верхне-Волжскую набережную, и смотровую площадку возле канатной дороги, и площадь Маркина, и множество других мест, которые успел узнать”, — поделился Глеб Никитин.

Помимо этого, губернатор представил мероприятия, которые пройдут в Нижегородской области в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи. Напомним, он будет проводиться Российским обществом “Знание”с 10 по 17 марта во всех федеральных округах страны. Например, 15 марта на площадке КУПНО состоится выступление председателя Молодежного экспертного сообщества стран БРИКС Романа Чукова. Также участники региональной программы посетят кондитерскую фабрику “Колибри”.