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Олег Лавричев: "Природа наградила женщин самыми лучшими человеческими качествами"

08 марта 2024 09:40  [46] Общество

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление с Международным женским днем 8 марта.

"Дорогие нижегородки! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!

Для мужчин 8 марта – прекрасный повод подарить милым дамам свое внимание и заботу, поблагодарить за понимание, умение быть сильными, терпимыми к недостаткам окружающих, не унывать по пустякам, поддерживать в трудную минуту, вдохновлять на преодоление себя и достижение высоких целей!

Природа наградила женщин самыми лучшими человеческими качествами, благодаря проявлению которых наш мир продолжает жить! Пусть это светлый весенний праздник запомнится вам приятными сюрпризами, радостью и теплотой долгожданных встреч с дорогими сердцу людьми! Желаю вам солнечного настроения, счастья, здоровья, успехов в делах, семейного согласия, любви, добра и благополучия!", - сказал Олег Лавричев.

 

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Теги:
8 марта Олег Лавричев Праздники
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