Эксперт-мониторинг событий с 1 по 7 марта 2024 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Милитаризация стран Евросоюза усиливается

Эксперт "Минин - центра" Алексей Орехов отмечает, что формирование и навязывание мнения в западных масс-медиа "о рисках нападения России на страны НАТО" и прочие идеологемы призваны усилить милитаризацию стран Евросоюза: такой сценарий активно лоббируется многими ястребами среди политиков США, однако диспозиция глобального конфликта ясна всем. Для минимизации рисков глобального конфликта США нужно договариваться с Россией.

Министр обороны России С. Шойгу недавно заявил о том, что на Западе поднят шум о якобы планах размещения Россией ядерного оружия в космосе. По мнению Шойгу таким неуклюжим образом США хотят возобновить диалог по стратегической стабильности. В то же время США планомерно выстраивают конфигурацию, при которой основную нагрузку на конфронтацию с Россией будут нести страны Евросоюза: динамика увеличения объёмов помощи Украине и, особенно, увеличения собственных трат на сектор безопасности и вооружения тут весьма показательна. В средне- и, тем более долгосрочной перспективе это приведет к снижению качества жизни в Евросоюзе и многим негативным сопутствующим эффектам, которые пока еще можно избежать.

Одна из стратегических задач такой политики - увеличить численность армий стран Евросоюза и постепенно милитаризировать постиндустриальные общества этих стран, которые характеризуются высокими уровнем атомизации и социальной мобильности, а также неготовностью служить в армии подавляющей частью граждан.

Очевидно, что для такой планомерной милитаризации стран Евросоюза нужна активная страшилка в виде России. В то же время опросы общественного мнения в Германии и даже в таких странах как Польша и Чехия показывают, что в этих обществах есть усталость от СВО и его последствий, помощь Украине, беженцы и другие вопросы.

Тематика ядерного оружия, в том числе и тематика "размещения ядерного оружия в космосе" в нынешнем виде выглядит как явно надуманная. В то же время ее актуализация послужит отрезвляющим образом на горячие головы из числа иноагентов и диссидентов, которые советуют властям США и Евросоюза, например, ввести жесткие ограничения по использованию интернета в России и другие меры, которые способны вызвать коллапс в стране. У России тоже есть свой инструментарий, способный сделать жизнь в США или Евросоюзе близкой к невыносимой.

Еще один значимый, хотя и косвенный индикатор поведения США по отношению к России – Арктика. Несмотря на попытки возобновить сотрудничество с Россией председательствующей в организации Норвегии, возобновить диалог с нашей страной – США этому всячески препятствуют. Скрывать это совершенно невозможно: другие страны Арктического совета явно вынужденно настроены на возобновление сотрудничества. Арктический совет — межгосударственная организация северных стран, куда входит Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция, готовится возобновить официальные заседания своих рабочих групп.

В феврале восемь арктических государств, консультируясь с организациями, представляющими коренные народы, достигли консенсуса о постепенном возобновлении официальных заседаний рабочих групп пока в виртуальном формате.

На фоне СВО деятельность совета с марта 2022 года была во многом парализована, поскольку западные приполярные страны объявили России бойкот. Но теперь хочется надеяться, ситуация меняется.

Тем не менее в Северной Европе начинаются крупномасштабные учения НАТО Nordic Response 2024. Они пройдут в Норвегии, Швеции и Финляндии с 4 по 15 марта 2024 года и являются частью более крупных манёвров НАТО — Steadfast Defender, что выглядит как демонстрация военной мощи и усиления военного присутствия НАТО на севере Европы, что выглядит провокационно.

Общий анализ показывает, что только прямой диалог руководства России и США способен снизить риски глобальной конфронтации. В этом плане стремление и дальше лепить из Евросоюза антироссийски настроенную прокси силу с высоким потенциалом милитаризации вряд ли отвечает интересам подавляющего большинства граждан этих стран.

В складывающейся ситуации готовность Вашингтона к адекватному диалогу с Россией по вопросам глобальной безопасности выглядит как необходимая мера, от которой сейчас руководство США всячески дистанцируется, абсолютно нереален. Затягивание этого вопроса только усугубляет ситуацию и ведет к непоправимым, катастрофическим последствиям.

Такая непримиримая позиция США и Запада в целом ещё раз доказывает неизбежность начала СВО, а также подчеркивает необходимость решительной и безоговорочной победы России - с выполнением всех сформулированных задач.

Межрегиональная тема - Будущее России: ответы на вызовы времени

Эксперт "Минин-центра", эксперт НРО "Изборского клуба", к. филос. н., доцент каф. социально-правовых дисциплин Академии лидерства и администрирования бизнес-процессов ФНС России-Волга, доцент каф. философии, истории и ТСК НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Павел Седаев отмечает, что 1 марта 2024 года в Москве в Общественной палате РФ состоялся Всероссийский экспертный форум Движения "Русская Мечта" на тему "Будущее России: ответы на вызовы времени".

Общероссийское общественное движение "Русская Мечта" было учреждено 27 октября 2022 года как широкое сообщество лидеров общественного мнения, деятелей культуры, экспертов и предпринимателей. На данный момент Движение представлено в 53 субъектах Российской Федерации деятелями культуры, лидерами общественного мнения, экспертами в различных сферах жизни общества и известными в регионах людьми. Движение оказывает информационную и организационную поддержку уникальным общественным проектам, направленным на популяризацию культуры и региональной идентичности, а также продвижение патриотической повестки. Председателем Движения является Александр Андреевич Проханов.

Целью форума являлось обсуждение перспективных направлений развития страны в контексте выборов президента России. Основными вопросами форума были: наш ответ агрессии Запада – сплочением общества перед вызовами извне; демографический рост России (мечта о семье и бессмертии народа, рождаемость, долголетие, репатриация); перспективный социально-экономический и технологический уклад России, ориентированный на высокооплачиваемую интересную и квалифицированную работу всем гражданам страны; цивилизационное мировоззрение и культура России (патриотический мировоззренческий канон и ценности в сферах образования культуры и идеологии).

В мероприятии приняло участие более 150 экспертов и общественников, предпринимателей и ученых — деятельных мечтателей из более чем 30 регионов нашей страны, в том числе из Нижегородской области: координатор Регионального отделения общественного движения "Русская Мечта" Алексей Орехов; общественный деятель, руководитель музыкального театра-студии АNIМА (Нижний Новгород), генеральный директор АНО "Центр культурно-социального развития СВЕТОЧ" Наталья Кириллова; доцент кафедры философии, общественных коммуникаций и туризма, доцент кафедры истории и мировой политики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, доцент кафедры социально-правовых дисциплин ФНС ФАБ "Волга" Павел Седаев.

Ключевой нитью обсуждения, проходившей через большинство выступлений, стало состоявшееся днём ранее — 29 февраля 2024 года — ежегодное послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, озвученные им идеи и установки на дальнейшее развитие страны в условиях тех вызовов, с которыми она продолжает сталкиваться.

С приветственным словом к участникам обратился председатель комиссии Общественной палаты по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин, который заявил, что тема форума является особо актуальной в связи с теми событиями, которые происходят сегодня вокруг России.

Основатель движения "Русская Мечта" А. Проханов выступил с речью о Русских Кодах, Русской Мечте о неизбежной Русской Победе. По его мнению, Русская Мечта – это глубинное, присутствующее в народе тысячелетиями состояние ожидания, вымаливания удивительного государства, наполненного добротой и силой. Именно такое государство есть будущее России, которое должно состояться совсем скоро.

Председатель Правления ООД "Русская Мечта" Олег Розанов анонсировал учреждение в ближайшее время Экспертного и Попечительского советов Движения, а также заявил о необходимости уделить особое внимание решению демографических проблем. Предстоящие 15-17 марта 2024 года президентские выборы О. Розанов охарактеризовал как "референдум о единстве народа в переломный период истории", а участие в них как "зрелую и ответственную позицию".

Депутат Государственной Думы РФ Михаил Делягин посвятил свой доклад анализу речи Президента в контексте экономических и социальных предложений, которые дал Путин в своем послании 29 февраля. По его словам, Президент предложил комплексную модернизацию всей страны, что совершенно необходимо в современных условиях. М. Делягин уделил внимание еще одному пункту в речи Президента, который говорил о необходимости кадрового обновления руководящего состава госорганов, что является по мнению докладчика совершенно необходимым.

Постоянный член Изборского клуба и известный писатель Юрий Поляков с удивлением констатировал факт того, что Специальная военная операция продолжается уже больше двух лет, а в российской культуре до сих пор преобладают либеральные западные тенденции. Почти все представители творческой интеллигенции, которые открыто выступали и выступают против СВО, до сих пор занимают свои места. Отдельно он отметил, что самое обсуждаемое культурное событие последнего времени стал художественный фильм "Мастер и Маргарита", снятый гражданином США и открытым противником России. По мнению Ю. Полякова такие вещи необходимо менять. Нужно, чтобы в культурной жизни нашей страны активно отстаивались и развивались традиционные прорусские направления.

Председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев в своем докладе предложил провести кардинальные экономические реформы, которые позволили бы более эффективно развиваться предпринимательской деятельности в стране, предложил провести реформу налоговой системы. По его словам, удивительно, что Россия самая богатая страна в мире, с самым трудолюбивым населением, и в то же время занимает 103 место по темпам роста ВВП, занимает одно из последних мест по условиям для ведения бизнеса.

Автор двух десятков книг по геополитике, истории Николай Стариков посвятил свой доклад проблеме вызовов, с которыми сталкивается сегодня наша страна. По его мнению, с которым трудно не согласиться, сегодня настало время, когда необходимо формировать независимую, суверенную внешнюю политику, которая бы в первую очередь проводилась в интересах России. Н. Стариков обратил внимание на то, что сегодня эпоха однополярного мира уже закончилась. Сейчас формируется многополярная система нового мироустройства, где России должна стать одним их полюсов этой системы. Кроме этого, эксперт считает, что необходимо провести реформу ООН, которая уже не отвечает современным геополитическим реалиям.

Бывший политзаключенный в США, сегодня являющийся Депутатом Законодательного собрания Ульяновской области, Виктор Бут посвятил свой доклад теме того, что сегодняшняя глобализация приводит к тому, что в западных странах создаются условия для сокращения коренного населения. К сожалению, такие тенденции просматриваются сегодня и в России. По его словам, у нас в стране необходимо создать условия для прекращения этого. Более того, если создать такие условия, то, по его мнению, миллионы европейских и американских семей с удовольствием переехали бы в Россию. И это были бы не гастарбайтеры, которые завозятся к нам из стран Средней Азии, а высококлассные специалисты.

Всего было заслушано более 60 выступлений экспертов движения "Русская Мечта": политологов, философов, историков, предпринимателей и общественных деятелей из различных регионов нашей страны. В ближайшие месяцы Движение будет публиковать на своих ресурсах отдельные выступления всех докладчиков в текстовом, видео и презентационном формате. Заседания экспертов Движения будут регулярными.

Муниципальная тема – Подвижник земли русской

Эксперт "Минин-центра", певица, советник по культуре президента Всемирной Ассоциации Выпускников, генеральный директор АНО "Центр культурно-социального развития СВЕТОЧ", художественный руководитель Музыкального театра-студии ANIMA Наталья Кириллова отмечает, что сегодня, когда так активно и настойчиво во всем мире пропагандируются губительные идеи междоусобиц вражды и стравливания не просто отдельных людей, но и целых наций и стран, особенно важно не забыть истины, носителями которых являются классические виды искусства, и в первую очередь Музыка. Именно музыка связывает время и пространство, помогает человеку понять себя, преодолеть под час невероятные трудности. Общеизвестный факт, что через песню сердца людей смягчаются и объединяются. Музыка, как и молитва, тоже есть прямое обращение к Богу, разговор с ним.

В жизни каждого человека одним из важнейших чувств является любовь, она сопровождает нас всю жизнь - любовь к родителям, к детям, к жизни, к Родине. История России богата примерами бескорыстной любви к Родине, будь то победа на поле брани или музыкальное служение Отечеству. И служение это начинается с самых юных лет, от того какая среда окружает молодое поколение, зависит их выбор идеалов и целей. Вкладывая силы сегодня в воспитательную и просветительскую работу, мы сеем будущие ростки нравственно здорового общества не только нашей страны, но и всего разумного человечества. Сегодня вопрос о сохранении человечности стоит особенно остро. И ответственность нашего поколения именно в том, чтобы дать молодым неокрепшим душам необходимый инструментарий из знаний, и научить их применять эти знания практически, во благо.

Безусловно, музыка является неотъемлемой частью жизни каждого человека, от того в какой звуковой системе координат он рождается, растет и проживает свою жизнь, зависит не только его личностный рост, но и возможность сохранения связи поколений, возможность определения своей идентичности и ощущение общества себя единым целым.

Упразднение, сокращение или замещение суррогатом в системах образования и воспитания музыкальных или культурных дисциплин неминуемо приведет к скорой деградации общества и его уязвимости перед внешними вызовами. Знакомство с родной музыкальной культурой должно начинаться с самого раннего возраста и может быть реализовано различными способами и формами, но неизменным должны быть уважение и любовь к Родине, проявленные через отношение "учителей". Для этого необходимо подготовить специалистов, обладающих необходимыми знаниями и навыками для решения данных задач на всех уровнях, от дошкольного образования до уровня ВУЗов.

Пришло время изменить социальный статус педагогов сферы музыкального образования и в системе дополнительного образования, художественного воспитания. Повысить авторитет данной профессии и оказать данному кластеру специалистов поддержку на самом высоком уровне. Тогда как преподаватель общеобразовательной школы имеет дело во время занятий с классом средней численности 25-30 человек, музыкальный педагог чаще всего ведет индивидуальные занятия, взращивая за годы не просто технически подготовленного музыканта, но и воспитывая в каждом из своих учеников личность. Разве можно назвать такую личностную вовлеченность педагога – оказанием "услуги"? В дальнейшем, люди, прикоснувшиеся к системе музыкального образования, чаще всего и становятся основой интеллигенции общества, носителями базовых нравственных ценностей, культурного кода и становятся благодатной "почвой" для рождения и развития новых идей и смыслов. От того насколько крепкий и правильный фундамент будет заложен, зависит в том числе и дальнейшая направленность вектора развития общества в целом.

Для того, чтобы выстроить образовательно-воспитательную работу, прежде всего необходимо приложить все усилия для сохранения исторической и культурной памяти о тех, кто стоял у истоков классического музыкального образования в России, в том числе и увековечить память о Милие Алексеевиче Балакиреве, великом русском композиторе, общественном деятеле, пианисте и непревзойденном педагоге, ведь в числе его учеников - свет русской академической культуры – Бородин, Кюи, Римский-Корсаков, Мусоргский и др.

Милию Алексеевичу Балакиреву выпала исключительная роль: открыть новую эпоху в русской музыке и возглавить в ней целое направление. Вторая половина 19-го века отмечена большими свершениями для всей русской культуры, высоким престижем академической музыки, авторитетом и общественной роли профессии Музыканта. Балакирев был превосходным музыкальным редактором: все ранние сочинения Мусоргского, Бородина и Римского-Корсакова прошли через его руки. Он готовил к изданию партитуры обеих опер Глинки (вместе с Римским-Корсаковым). Его трудами русская музыкальная культура сыскала сердечный отклик, звуча на мировых сценах уже не одно столетие. Открывая первые бесплатные музыкальные школы, создавая музыкальные общества, концертируя с русской музыкой за рубежом, Балакирев, по сути, формировал ту творческую среду, которая изменила не только отношение к русским авторам, русской музыке, но и влюбила в русскую культуру весь мир.

Имя Балакирева, настоящего подвижника русской культуры заслуживает большего внимания, так как он стал человеком, который всю свою жизнь собирал, изучал, писал и исполнял русскую музыку, учил писать музыку других людей, и стал великим композитором, просветителем и учителем. Несмотря на нелегкую судьбу, он верно служил своему народу, искусству, Родине. Сегодня особенно важно говорить с молодежью о таких примерах служения своему Отечеству, людях большого и сильного духа!

Несмотря на то, что Балакиревское общество сегодня насчитывает несколько десятков музыкальных школ по всей России, носящих имя композитора, на родине композитора в Нижнем Новгороде нет ни музея, ни памятника, ни сквера, посвященных ему.

По инициативе Натальи Кирилловой, нижегородки, певицы, советника президента Всемирной Ассоциации Выпускников, генерального директора АНО "Центр культурно-социального развития СВЕТОЧ" 22-23 сентября 2022 года в городе Нижний Новгород был реализован культурно-просветительский проект "Подвижник земли русской" к 185-летию великого русского композитора, в рамках которого на заседании международного круглого стола по теме художественного воспитания была сформирована резолюция, включающая в себя ряд предложений об увековечивании памяти выдающегося нижегородца. А весной 2023 года также по инициативе Кирилловой был открыт туристический маршрут по балакиревским местам Нижнего Новгорода.

Наряду с этими именами мы должны бережно собирать и аккумулировать весь педагогический и творческий опыт последователей композиторов золотого века русской культуры. Это и достижения наших старших современников, педагогов и музыкантов, начавших свой путь еще в веке двадцатом и внесших бесценный вклад в становление современной системы музыкального образования и становления профессиональных музыкантов. Также необходима поддержка молодых педагогов и музыкантов, продолжателей лучших исполнительских традиций.

Необходимо организовать воспитательную работу с обществом таким образом, чтобы как можно больше в общественно-социальной жизни звучала именно русская музыка, без насаждения, но с привлечением внимания соответствующих специалистов из медиа-структур, использование музыкального материала в общегородских мероприятиях, мероприятиях и проектах федерального и международного значения.

Милий Балакирев утверждал, что общение человека с музыкой - это такая же необходимость для него, как дыхание, сон, пища. Поистине, не хлебом единым. Но сегодня мы видим, как наша страна остро нуждается в таких настоящих подвижниках земли русской. Но будет ли услышан их голос в современном информационном потоке модных тем и раздутых до гигантских размеров субкультур, или не будет уже гениев русской культуры, чьи имена и чьё творчество мы, оценив по достоинству, поставим в один ряд с Балакиревым и его сподвижниками?