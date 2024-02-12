Нижегородский производитель трубной арматуры получит льготный кредит от ФРП Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО "Производственная фирма "Ока" (г.Павлово) получило одобрение льготного займа в размере 100 млн рублей по совместной регионально-федеральной программе Фондов развития промышленности (ФРП) "Проекты развития".

Как сообщили в министерстве промышленности Нижегородской области, компания является участником нацпроекта "Производительность труда".

Предприятие разрабатывает и изготавливает трубопроводную арматуру для атомной промышленности, судостроения и других отраслей в России.

"Льготные займы Фонда развития промышленности позволяют предприятиям снизить расходы на закупку оборудования, открытие новых линий. Совместная программа федерального и регионально фондов "Проекты развития" с льготной ставкой три процента годовых помогает нижегородским компаниям наладить выпуск импортозамещающей продукции и расширить производство. На сегодняшний день только по этой программе поддержку на сумму 3,4 миллиарда рублей получили уже 16 проектов", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Доля ООО ПФ "Ока" на российском рынке запорных клапанов для атомной отрасли на сегодняшний день составляет около 15%. Как добавил глава нижегородского Минпрома Максим Черкасов, предприятие планирует воспользоваться займом в размере 100 млн рублей для закупки дополнительных единиц производственно-технологического оборудования.

"Компания предполагает выпустить 2,5 тысячи единиц запорной арматуры для атомных электростанций в течение пяти лет. Для этого на производстве также будут внедряться бережливые технологии – недавно организация стала участником нацпроекта "Производительность труда", - рассказал министр.

Общие инвестиции в проект оцениваются в 146 млн рублей. Будет создано 14 рабочих мест.

По словам директора Фонда развития промышленности Нижегородской области Ильи Тихонова, в настоящий момент федеральный и региональный фонды профинансировали 141 проект на сумму более 24,3 млрд рублей на территории Нижегородской области. Благодаря этому будет создано около 2400 новых рабочих мест, в экономику региона привлечено приблизительно 49,8 млрд рублей инвестиций.

Подробнее о программах, которые реализует региональный фонд развития промышленности, можно узнать на сайте frpnn.ru.

Консультации по региональным и федеральным программам можно получить по телефонам: 8 (831) 216-09-44, 217-10-44.

Напомним, нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Завод им. Петровского получил льготный заём от ФРП на развитие импортозамещения.