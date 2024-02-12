Нижегородские конькобежцы на IV этапе Кубка России в Кирове получили семь наград

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На IV этапе Кубка России по конькобежному спорту на призы С.М. Кирова подопечные нижегородской комплексной спортивной школы олимпийского резерва №1 и спортшколы “Сормово” имени Ю.П. Круглова завоевали семь медалей в личных забегах и масс-старте. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.
По данным департамента, конькобежка из КСШОР №1 Дарья Качанова дважды поднималась на пьедестал: она стала лучшей на дистанциях 500 м и 1000 м, установив не только рекорд катка, но рекорд соревнований.
Воспитанники спортшколы “Сормово” Олеся Фролова и Никита Чупрунов одержали победу в гонке масс-старта на 10 кругов. Кроме того, Олеся Фролова заняла третье место на дистанции 3000 м. Место с ней разделила Ирина Сальникова. Среди юниоров на дистанции 5000 м бронзовая награда досталась Никите Чупрунову.
Ранее сообщалось, что конькобежка Дарья Качанова завоевала два "золота" на Всероссийской Спартакиаде.
Также сообщалось, что нижегородка Анастасия Кулешова стала чемпионкой Спартакиады в гонке на 10 км.
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