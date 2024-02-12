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Спорт

Нижегородские конькобежцы на IV этапе Кубка России в Кирове получили семь наград

07 марта 2024 16:11  [94] Спорт

Фото: департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода

На IV этапе Кубка России по конькобежному спорту на призы С.М. Кирова подопечные нижегородской комплексной спортивной школы олимпийского резерва №1 и спортшколы “Сормово” имени Ю.П. Круглова завоевали семь медалей в личных забегах и масс-старте. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

По данным департамента, конькобежка из КСШОР №1 Дарья Качанова дважды поднималась на пьедестал: она стала лучшей на дистанциях 500 м и 1000 м, установив не только рекорд катка, но рекорд соревнований.

Воспитанники спортшколы “Сормово” Олеся Фролова и Никита Чупрунов одержали победу в гонке масс-старта на 10 кругов. Кроме того, Олеся Фролова заняла третье место на дистанции 3000 м. Место с ней разделила Ирина Сальникова. Среди юниоров на дистанции 5000 м бронзовая награда досталась Никите Чупрунову.

Ранее сообщалось, что конькобежка Дарья Качанова завоевала два "золота" на Всероссийской Спартакиаде.

Также сообщалось, что нижегородка Анастасия Кулешова стала чемпионкой Спартакиады в гонке на 10 км.

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Теги:
Конькобежный спорт Медали Спортивная школа
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