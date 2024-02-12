Нижегородский производитель спецодежды присоединился к нацпроекту “Производительность труда” Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО “Швейное предприятие “Спецпошив” из Балахны стало 255-м участником нацпроекта “Производительность труда” в Нижегородской области. Предприятие изготавливает спецодежду, защитные чехлы для крупногабаритной техники, металлоизделия и металлофурнитуру. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Внедрять бережливые технологии в компании будут эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).

“Бережливые технологии внедряют нижегородские предприятия из различных сфер: судостроение, химия, деревообработка, ритейл. Представители швейной промышленности также включились в эту работу. Участниками нацпроекта «Производительность труда» стали семь компаний отрасли. Выработка на эталонных участках этих предприятий выросла не менее чем на 10 процентов”, - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В скором времени специалисты РЦК начнут обучать сотрудников предприятия-нового участника нацпроекта основам организации рабочих мест и принципам бережливого производства.

Подробные консультации по участию в нацпроекте “Производительность труда” можно получить в центре ”Мой бизнес” и по телефону горячей линии: 8(800) 301−29−94 (звонок бесплатный).

Национальный проект “Производительность труда” призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, их основная задача – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства. РЦК Нижегородской области – подведомственная организация регионального Минпрома.

Национальный проект “Производительность труда” разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает в себя федеральные проекты “Системные меры по повышению производительности труда” и “Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях”. Цель нацпроекта – обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В Нижегородской области реализация нацпроекта “Производительность труда” началась в 2019 году. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг.