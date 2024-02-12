"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
07 марта 2024 18:48  [16] Нижегородские предприятия благодаря господдержке заключили 110 экспортных контрактов в 2023 году
07 марта 2024 18:24  [65] Масленичные ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в 19 муниципалитетах региона
07 марта 2024 15:36  [156] Нижегородский производитель трубной арматуры получит льготный кредит от ФРП
07 марта 2024 13:24  [248] Первая региональная конференция партнеров Х5 Group прошла в Нижнем Новгороде
07 марта 2024 12:58  [169] "ТНС энерго НН" приняло участие в заседании общественного комитета по электроэнергетике
07 марта 2024 10:30  [189] Нижегородский бизнес входит в число лидеров по привлечению льготного лизинга
07 марта 2024 09:05  [277] Более чем на 10% увеличится выработка на производстве лимонадов в Лыскове благодаря нацпроекту "Производительность труда"
06 марта 2024 16:56  [337] Капиталовложения в Нижегородской области в 2023 году выросли на 36,6%
06 марта 2024 16:38  [340] Школьники Выксы получат высшее техническое образование при поддержке ОМК
06 марта 2024 16:26  [290] "День клиента" прошел в "ТНС энерго НН"
Бизнес

Масленичные ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в 19 муниципалитетах региона

07 марта 2024 18:24  [65] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ярмарки "Покупайте нижегородское", посвященные празднику Масленицы, пройдут в 19 муниципалитетах региона. Жители Нижегородской области смогут приобрести там продукты питания, товары ручной работы, изделия народных промыслов.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, проведение ярмарок "Покупайте нижегородское" - важный элемент поддержки местных производителей.

"Администрации районов предоставляют предпринимателям бесплатные торговые места на сезонных ярмарках, где они могут представить продукцию собственного производства. Это успешно дополняет инструменты поддержки нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Программа позволяет нижегородцам приобрести продукцию региональных производителей, а предпринимателям – стать частью важных сезонных праздников и сделать свои товары более узнаваемыми", - отметил Максим Черкасов.

Масленичные ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут по следующему графику:

- 10 марта, Дальнеконстантиновский м.о., р.п. Дальнее Константиново, пл. Советская (около Дома культуры);

- 16 марта, Пильнинский м.о., р.п. Пильна, Центральная площадь;

- 17 марта, Лысковский м.о., г. Лысково, ул. Мичурина, д. 51в (городской парк);

- 17 марта, Большемурашкинский м.о., р.п. Большое Мурашкино, ул.Свободы, 78, Центральная площадь;

- 17 марта, г.о.г.Шахунья, пл. Советская;

- 17 марта, г.о.г.Чкаловск, пл. В.П.Чкалова;

- 17 марта, Краснобаковский м.о., р.п.Красные Баки, ул.Краснобаковская, д.3, (площадь РЦДиК);

- 17 марта, Сосновский м.о., р.п. Сосновское, ул. Ленина;

- 17 марта, г.о. Сокольский, р.п.Сокольское, рыночная площадь, ул.Парковая;    

- 17 марта, Ковернинский муниципальный округ, р.п.Ковернино, ул.Карла Маркса (между сквером «Молодежный» и детской площадкой);

- 17 марта, Шатковский м.о., р.п. Шатки, Центральная площадь;

- 17 марта, Шарангский м.о., р.п. Шаранга;

- 17 марта, Починковский м.о., с. Починки, пл. Ленина;

- 17 марта, г.о.г.Выкса, р.п. Виля, пл. Культуры, д.7а;

- 17 марта, г.Саров, ул. Давиденко, д.9 (на территории Парка культуры и отдыха им. П.М.Зернова);

- 17 марта, Уренский м.о., г. Урень, ул.Индустриальная (Парк 40 лет Победы);

- 17 марта, Тоншаевский м.о., р. п. Тоншаево, площадь Мира;

- 17 марта, Павловский м.о., г. Павлово, Центральная площадь;

- 17 марта, Ардатовский м.о., р.п.Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.35 (площадь перед Домом культуры);

- 17 марта, Ардатовский м.о., р.п. Мухтолово, ул. Почтовая 71/01 (площадь перед Домом культуры).

Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего района.

Ознакомиться с полным графиком ярмарок и уточнить контакты ответственных от администраций муниципалитетов можно на сайте регионального Минпрома.

Напомним, ярмарки по реализации продукции товаропроизводителей "Покупайте нижегородское" проводятся в районах области с 2009 года. Местные производители могут бесплатно получить торговое место для продажи продуктов питания, непродовольственных товаров, а также изделий народных художественных промыслов.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ярмарки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph