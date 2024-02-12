Масленичные ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в 19 муниципалитетах региона Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ярмарки "Покупайте нижегородское", посвященные празднику Масленицы, пройдут в 19 муниципалитетах региона. Жители Нижегородской области смогут приобрести там продукты питания, товары ручной работы, изделия народных промыслов.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, проведение ярмарок "Покупайте нижегородское" - важный элемент поддержки местных производителей.

"Администрации районов предоставляют предпринимателям бесплатные торговые места на сезонных ярмарках, где они могут представить продукцию собственного производства. Это успешно дополняет инструменты поддержки нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Программа позволяет нижегородцам приобрести продукцию региональных производителей, а предпринимателям – стать частью важных сезонных праздников и сделать свои товары более узнаваемыми", - отметил Максим Черкасов.

Масленичные ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут по следующему графику:

- 10 марта, Дальнеконстантиновский м.о., р.п. Дальнее Константиново, пл. Советская (около Дома культуры);

- 16 марта, Пильнинский м.о., р.п. Пильна, Центральная площадь;

- 17 марта, Лысковский м.о., г. Лысково, ул. Мичурина, д. 51в (городской парк);

- 17 марта, Большемурашкинский м.о., р.п. Большое Мурашкино, ул.Свободы, 78, Центральная площадь;

- 17 марта, г.о.г.Шахунья, пл. Советская;

- 17 марта, г.о.г.Чкаловск, пл. В.П.Чкалова;

- 17 марта, Краснобаковский м.о., р.п.Красные Баки, ул.Краснобаковская, д.3, (площадь РЦДиК);

- 17 марта, Сосновский м.о., р.п. Сосновское, ул. Ленина;

- 17 марта, г.о. Сокольский, р.п.Сокольское, рыночная площадь, ул.Парковая;

- 17 марта, Ковернинский муниципальный округ, р.п.Ковернино, ул.Карла Маркса (между сквером «Молодежный» и детской площадкой);

- 17 марта, Шатковский м.о., р.п. Шатки, Центральная площадь;

- 17 марта, Шарангский м.о., р.п. Шаранга;

- 17 марта, Починковский м.о., с. Починки, пл. Ленина;

- 17 марта, г.о.г.Выкса, р.п. Виля, пл. Культуры, д.7а;

- 17 марта, г.Саров, ул. Давиденко, д.9 (на территории Парка культуры и отдыха им. П.М.Зернова);

- 17 марта, Уренский м.о., г. Урень, ул.Индустриальная (Парк 40 лет Победы);

- 17 марта, Тоншаевский м.о., р. п. Тоншаево, площадь Мира;

- 17 марта, Павловский м.о., г. Павлово, Центральная площадь;

- 17 марта, Ардатовский м.о., р.п.Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.35 (площадь перед Домом культуры);

- 17 марта, Ардатовский м.о., р.п. Мухтолово, ул. Почтовая 71/01 (площадь перед Домом культуры).

Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего района.

Ознакомиться с полным графиком ярмарок и уточнить контакты ответственных от администраций муниципалитетов можно на сайте регионального Минпрома.

Напомним, ярмарки по реализации продукции товаропроизводителей "Покупайте нижегородское" проводятся в районах области с 2009 года. Местные производители могут бесплатно получить торговое место для продажи продуктов питания, непродовольственных товаров, а также изделий народных художественных промыслов.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).