Нижегородцы льготных категорий могут получить бесплатную правовую консультацию

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, 27 марта состоится безвозмездная правовая консультация для льготных категорий граждан, где сотрудники органов исполнительной власти и учреждений помогут обратившимся в решении их вопросов.

Получить бесплатную правовую поддержку в рамках мероприятия можно после предварительной регистрации с 10:00 в приемной губернатора и правительства Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2.

Для регистрации необходимо лично обратиться в приемную граждан (каб. 22) или сообщить о намерении по телефонам: (831) 419-75-83, 430-96-39 и 439-04-98.

Отмечается, что запись на консультацию прекращается за три рабочих дня до ее проведения. Обратиться по телефону можно с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 17:00.

Напомним, что нижегородцам рассказали как получить налоговый вычет на расходы на фитнес-клубы, бассейны и спортивные секции.