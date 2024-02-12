Один человек погиб во время пожара в поселке Сатис Нижегородской области

Пожар произошел в доме в поселке Сатис. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
Согласно информации, загорелся частный дом, а общая площадь возгорания составила 120 кв. метров.
При разборе завалов было найдено тело мужчины. Специалисты выяснили, что в доме топилась печь без дымовой трубы, это и стало причиной трагедии.
Ранее сообщалось, что строительное производство сгорело на Бору.
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