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Один человек погиб во время пожара в поселке Сатис Нижегородской области

09 марта 2024 14:30  [83] Происшествия

Пожар произошел в доме в поселке Сатис. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, загорелся частный дом, а общая площадь возгорания составила 120 кв. метров.  

При разборе завалов было найдено тело мужчины. Специалисты выяснили, что в доме топилась печь без дымовой трубы, это и стало причиной трагедии.

Ранее сообщалось, что строительное производство сгорело на Бору.

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Теги:
Пожар
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