Нижегородская область вошла в число лидеров по расселению аварийного жилья Общество

В России с 2019 года зафиксировано сокращение аварийного жилищного фонда на 11,41 млн кв. м. На эти цели из федерального бюджета было направлено 435,64 млрд рублей. Такие данные привёл генеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов.

В числе лидеров по площади расселённого непригодного жилья указаны ХМАО – 761,9 тыс. кв. м, Республика Саха (Якутия) – 731,7 тыс. кв. м, Пермский край – 658,4 тыс. кв. м, ЯНАО – 652,4 тыс. кв. м и Кемеровская область-Кузбасс – 566,7 тыс. кв. м.

В числе лидеров Ильшат Шагиахметов отметил и Нижегородскую область, где за указанное время было расселено 249,8 тыс. кв. м.

Как подчеркнули в пресс-службе ФРПТ, благодаря реализации нацпроекта "Жильё и городская среда" активная работа по расселению аварийных домов продолжается. Её главная цель – улучшить качество жизни граждан, обеспечив им безопасные и комфортные условия проживания.

Гендиректор ФРТ рассказал, что финансирование программы происходит в несколько этапов. Сначала в регионы направляется часть средств в соответствии с заявками, а остальное - после заключения контрактов.

Так, например, с начала 2024 года Фонд рассмотрел и одобрил заявки Республики Крым, Ленинградской, Ростовской и Томской областей, а также Пермского края. Этим регионам было перечислено 1,44 млрд рублей.

"По уже заключённым контрактам на приобретение квартир для переселения людей из аварийных домов, в соответствии с ранее одобренными заявками, перечислено ещё 3,05 млрд рублей", – уточнил Ильшат Шагиахметов.