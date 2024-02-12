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Экономика

Главы Эн+ и Минэнерго РФ обсудили перспективное развитие энергетики России

11 марта 2024 11:08  [3] Экономика

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и генеральный директор энерго-металлургического холдинга Эн+ Михаил Хардиков провели рабочую встречу, в ходе которой обсуждались вопросы развития энергетической отрасли России, в частности предложения компании к разрабатываемой Энергостратегии до 2050 года.
 
Стороны обсудили необходимость создания механизмов для строительства крупных гидроэлектростанций, которые дадут мультипликативный эффект развитию регионов. Также рассмотрены вызовы и задачи, стоящие перед электро- и теплосетевым комплексами, испытывающими сегодня сверхнормативные нагрузки. Стратегическим направлением также является развитии угольной энергетики, например, в части освоения и локализации технологий генерации на сверхкритических и ультрасверхкритических параметрах пара, а также применения золошлаковых отходов в строительной отрасли, расширении использования углехимии.
 
Особое внимание на встрече было обращено на комплекс мер, помогающих достижению Россией углеродной нейтральности к 2060 году, а также на обеспечение топливно-энергетического комплекса страны профессиональными кадрами.

Михаил Хардиков сообщил: "Энергетическая стратегия России до 2050 года является важнейшим комплексным документом, на который будет опираться перспективное развитие ТЭК страны".
 
Также Михаил Хардиков и Николай Шульгинов обсудили итоги прошедшего конкурса на строительство новой генерации в Сибири.
 
Было отмечено, что участие Эн+ в конкурсе КОМ НГО стало определяющим для его результатов, достигнув 88% доли в отобранных заявках, что обеспечит более 100 млрд рублей частных инвестиций в отрасль на проекты мощностью 460 МВт.

Предложенные к рассмотрению генеральным директором Эн+ дополнительные проекты могут сократить энергодефицит на 460 МВт.

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Теги:
Эн+
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