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Общество

Сотрудники ОМК отмечены наградами РПЦ

11 марта 2024 15:23  [37] Общество

Фото: ОМК

Выксунская и Нижегородская епархии отметили руководителей и других сотрудников группы ОМК и благотворительного фонда "ОМК-Участие" за большой вклад строительство православного детского садика в Выксе и реализацию социальных инициатив в городском округе в сотрудничестве Русской православной церковью.

Председатель Совета директоров Объединенной металлургической компании Анатолий Седых награжден медалью святого благоверного князя Георгия Всеволодовича II степени.

Председатель попечительского совета фонда "ОМК-Участие" Ирина Седых награждена медалью святого благоверного князя Георгия Всеволодовича III степени.

Управляющий директор выксунского завода ОМК Александр Барыков награжден медалью преподобного Варнавы Гефсиманского I степени.

Президент группы ОМК Наталья Еремина и также сотрудники выксунского завода ОМК Александр Крапивин, Дмитрий Ванюшин, Александр Соколов, Михаил Сучков и Сергей Воронин награждены медалью преподобного Варнавы Гефсиманского III степени.

Данные награды учреждены Нижегородской и Выксунской епархиями, медали вручают за труды во славу церкви.

Награды руководителям ОМК, благотворительного фонда и сотрудникам завода ОМК в Выксе вручил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в ходе своей поездки в Выксу. 

"Особая благодарность всем попечителям и, конечно, Анатолию Седых. Вы развиваете не только промышленность, но и заботитесь о просвещении и воспитании детей. Дети – это наша вера, надежда и любовь. Вера в то, что они будут хранить эту страну и землю с достоинством и честью. Надежда на то, что у наших детей и внуков будет достойное и светлое будущее. А любовь к людям – это любовь к Богу. Так созидалось наше Отечество. И этот вектор развития мы должны дать нашим детям. Я очень рад, что на выксунской земле это доброе дело не оскудевает, а сохраняется и преумножается", – отметил в ходе торжественного открытия нового здания православного детского сада в Выксе митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

"Объединенная металлургическая компания уже на протяжении многих лет поддерживает православное воспитание в Выксе и для нас это очень важно. Открытие нового здания детского сада – лишь часть масштабной многомиллиардной социальной кампании, которую ОМК ведет на выксунской земле", – отметил Анатолий Седых.

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Теги:
Выкса ОМК РПЦ
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