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Общество

Нижегородцы могут подать заявку на участие в работе Центра общественного наблюдения на выборах Президента РФ

11 марта 2024 17:42  [104] Общество

Общественная палата Нижегородской области принимает заявки от граждан на участие в работе Центра общественного наблюдения (ЦОН) для осуществления видеонаблюдения за ходом голосования (подведением итогов голосования) на избирательных участках при проведении выборов президента Российской Федерации 15-17 марта 2024 года. 

Как сообщили в Общественной палате региона, заявки принимаются с 11 марта до 18.00 14 марта 2024 года. 

Принять участие в работе Центра общественного наблюдения (видеонаблюдения) могут заинтересованные граждане в возрасте старше 18 лет. Для этого необходимо заполнить форму заявки на участие в работе Центра общественного наблюдения и форму согласия гражданина на использование его персональных данных.

Заявка и форма направляются на электронную почту Общественной палаты Нижегородской области: opno1@mail.ru

Порядок организации работы Центра общественного наблюдения (видеонаблюдения) за ходом голосования при проведении выборов президента Российской Федерации 15-17 марта 2024 года, заявка и согласие гражданина на использование его персональных данных размещены на сайте Общественной палаты Нижегородской области: https://opno52.ru/tpost/tm56v2im81-otkrit-priem-zayav.

Напомним, что выборы президента назначены на 17 марта 2024 года.  Избирательные участки будут работать 15, 16 и 17 марта.

 

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Теги:
Выборы Общественная палата
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