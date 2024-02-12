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Бизнес

Трансформацию рабочих процессов энергосбытовой деятельности обсудят в "ТНС энерго"

12 марта 2024 11:34  [43] Бизнес

В Ярославле на базе ПАО "ТНС энерго Ярославль" стартовало выездное совещание руководителей блока реализации компаний Группы "ТНС энерго".

Встреча посвящена подведению итогов энергосбытовой работы холдинга за минувший год и постановке стратегических задач на 2024 год.

В мероприятии принимают участие работники блоков реализации, блоков по работе с дебиторской задолженностью, направления развития услуг и сервисов головной компании, а также заместители генеральных директоров по реализации энергии всех десяти региональных компаний "ТНС энерго". 

В ходе встречи участники планируют оценить эффективность работы профильных служб в 2023 году и обозначить перспективы развития на ближайшее время. В частности, специалисты обсудят ключевые вопросы взаимодействия с сетевыми компаниями, варианты оказания методологической помощи предприятиям ЖКХ при формировании тарифов на коммунальные услуги, реализацию проекта "Энергоинспекция", развитие расчетно-биллинговой системы. Особое внимание будет уделено путям развития клиентских сервисов "ТНС энерго". 

"В условиях интенсивного развития рынка электроэнергетики России мы ведем непрерывную трансформацию рабочих процессов в части блока реализации с целью оптимизации деятельности холдинга, – отмечает генеральный директор ПАО ГК "ТНС энерго" Елена Стельнова. – Совещание руководителей блока реализации, объединившее специалистов компаний "ТНС энерго" из всех регионов присутствия, позволит выстроить эту работу наиболее эффективно, откроет новые перспективы для усиления и совершенствования нашей деятельности". 

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Теги:
ТНС Энерго
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