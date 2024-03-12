Погоню с оружием устроили сотрудники ГИБДД за пьяным водителем в Нижнем Новгороде Происшествия

Сотрудники полиции задержали водителя, который пытался от них скрыться по дороге от Нижнего Новрода до Богородска.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, ночью 11 марта на ул. Рождественской водитель автомобиля Hyundai Solaris не остановился на требование полицейского и скрылся. Полицейские передали всем патрулям данные нарушителя и направление движения, и начали преследовать авто.

В Богородском районе Нижегородской области к погоне присоединились сотрудники ДПС, которые через громкоговорители предлагали водителю остановиться. Но тот пытался оторваться от преследования на скорости 150 км/ч, создавая опасные аварийные ситуации.

Сотрудники полиции приняли решение применить табельное оружие - сначала в воздух, затем в сторону автомобиля правонарушителя. Одновременно с этим полицейские преградили путь для машины злоумышленника.

Мужчина остановился и был задержан. Им оказался оказался 35-летний житель Богородска. Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян. Кроме него в салоне авто находились четыре пассажира: мужчина и три женщины, одна из которых оказалась собственницей автомобиля.

Владелицу авто привлекли к административной ответственности за то, что отдала управление водителю в состоянии опьянения.

Водитель отстранён от управления авто, в отношении него составлены административные материалы по четырём статьям. Мужчина помещён в изолятор временного содержания. Машину отправили на штраф стоянку.