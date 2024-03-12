Благотворительный рок-концерт в поддержку участников СВО прошел в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

В Нижнем Новгороде прошел благотворительный рок-концерт патриотической группы "Наши" в поддержку участников СВО. Он был организован в рамках тура "Своих не бросаем" Общероссийским Народным фронтом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Нижегородской области и Дома народного единства.

"Мы живем в важный для истории нашей страны период. События, связанные с присоединением новых территорий и специальной военной операцией, находят свое отражение в искусстве и творчестве. И это объединяет нас еще больше", - отметил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

Зрители услышали хиты группы "Наши", "Работайте, братья!", "Своих не бросаем" и другие известные композиции. Концерт прошел в современном интерактивном формате. Музыкальные номера чередовались с общением лидера группы, ведущего Первого канала Руслана Осташко со зрителями.

"Сегодня нужно рассказывать о наших ребятах, которые воюют за Победу, за наше будущее, мирное небо над головой. Здесь, в тылу, все должны знать о наших героях. Чтобы они, вернувшись в мирную жизнь, понимали, что совершили великое дело, а дома их ждут и ценят. Бойцам нужна наша поддержка", - подчеркнул Руслан Осташко.

На концерт собралось около 700 человек, в том числе курсанты, кадеты, росгвардейцы, военнослужащие, которые сейчас находятся в отпуске, семьи бойцов. Вход на концерт был бесплатным.

"Общение со зрителем – это ценно. Душу переполняют эмоции, гордость за артистов, настоящих россиян. Вы только посмотрите, мы все едины - фронт и тыл! Нас не победить", – поделилась эмоциями нижегородка Елизавета Соколенко.

"Потрясающее выступление. Я в восторге. Песни тронули до слез, цепляют за душу", - сказал нижегородец Егор Козьбан.

В ходе концерта все желающие могли поддержать участников спецоперации. Чтобы принять участие в сборе средств, достаточно было отсканировать QR-код, транслируемый на экране. За время гастрольного тура под девизом "Своих не бросаем" артисты совместно с Народным фронтом уже собрали 25 млн рублей для российских военнослужащих. После окончания выступления зрители получили автографы и совместные фото с артистами.