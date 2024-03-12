Нижегородки могут принять участие в федеральном проекте "Мама - предприниматель" Бизнес

Объявлен старт программы Минэкономразвития России "Мама-предприниматель" для женщин с детьми или в декретном отпуске. Программа реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Для современных женщин очень важна самореализация не только в семье, но и в профессии, в бизнесе. Период декретного отпуска не должен становиться временем, когда женщины "выпадают" из жизни, теряют свои профессиональные наработки. Часто у молодых мам есть много интересных идей для бизнеса, но им не хватает времени, знаний и навыков для их воплощения. Для поддержки таких мам была создана специальная программа, которая поможет им подготовить бизнес-план и запустить свое дело", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Участницы программы "Мама-предприниматель" смогут пройти обучение в формате многодневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительный этап — конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость.

"На портале "мойбизнес52.рф" размещен конструктор, с помощью которого можно составить и скорректировать бизнес-план, а также получить полезные советы по поддержке бизнеса. О том, когда обучение начнется в Нижегородской области, мы сообщим дополнительно", - добавил министр.

Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова отметила, что программа "Мама-предприниматель" становится все более востребованной.

"Только в прошлом году мы приняли пять тысяч заявок, участницами всех треков стали 3,5 тысячи женщин, объем грантовой поддержки приблизился к отметке 10 миллионов рублей, еще 5 миллионов рублей было потрачено в рамках других инструментов поддержки. У нас будет проведен отдельный трек "Мама на селе". Обсуждается еще один — "Мама в экспорте", — рассказала Татьяна Илюшникова.

Оставить свою заявку на участие можно уже сейчас на сайте: мамапредприниматель.рф.

В число организаторов программы вошли Корпорация МСП, фонд "Наше будущее", "Союз женщин России", а также ряд других организаций. Генеральный партнер – компания "Вайлдберриз".

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".