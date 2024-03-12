Около 775 млн рублей направят на закупку новой мебели для нижегородских соцучреждений

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В социальных и медучреждениях Нижегородской области обновят инвентарь по поручению губернатора Глеба Никитина. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на эти цели из областного бюджета выделено почти 775 млн рублей.
По словам губернатора, в последние годы в Нижегородской области создали новые и модернизировали действующие объекты. Часто случается, что с обновленным интерьером контрастирует мебель и другие предметы обихода.
"Казалось бы, мелочь, но эти детали влияют на настроение людей, медиков, социальных работников, и в конечном итоге отражаются на общем результате. Отдельные решения принимались и раньше, но сейчас речь идет о комплексном подходе", – отметил Глеб Никитин.
Первой организацией, где поменяли кровати, матрасы и постельное белье, стал Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" в Дзержинске. Для него закупили 35 кроватей и более 600 единиц мягкого инвентаря : матрасы, подушки, комплекты постельного белья и полотенца.
Напомним, в начале года в центре "Витязь" закончился капремонт, в рамках которого также частично заменили мебель. В настоящий момент в учреждении полностью обновили все кровати и мягкий инвентарь.
Благодаря бюджетному финансированию, кровати и мягкий инвентарь частично или полностью заменят еще в 89 учреждениях в 45 муниципалитетах области. Это социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, инвалидов, дома-интернаты, центры социального обслуживания, все психоневрологические интернаты региона, а также Нижегородское училище-интернат.
Система обеспечения учреждений региона качественным спальным инвентарем разработала АО "Корпорация развития Нижегородской области".
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