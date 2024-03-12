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Экономика

Участок под тепличный комплекс выставлен на торги в Нижегородской области

12 марта 2024 13:34  [117] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Земельный участок под тепличный комплекс продается в Нижегородской области. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на руководителя ГК "Золотые цветы" Александра Лукашова.

Ранее здесь планировалось построить тепличный комплекс для выращивания роз. Объем инвестиций оценивался в 1,5 млрд рублей.

"Участок находится в Сеченовском городском округе. Ищем покупателя", - сказал Лукашов.

Александр Лукашов добавил, что на земельном участке уже были проведены масштабные подготовительные работы.

Напомним, нижегородская "АКМ" в 2018 году планировала инвестировать 1,57 млрд рублей в комплекс по выращиванию роз.

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Теги:
Растения Сельское хозяйство
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