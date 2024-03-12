Сотни нижегородцев приняли участие в спортивном фестивале Эн+ "На лыжи!" Спорт

В Нижнем Новгороде 10 марта во второй раз прошел спортивный фестиваль "На лыжи!", организованный холдингом Эн+. В празднике спорта приняли участие сотни профессионалов и любителей лыж.

Фестиваль "На лыжи!" прошел на Щелоковском хуторе. В спортивную часть программы вошли заезды мужчин и женщин разных возрастов на дистанции 2, 3 и 5 км. Кроме того, в рамках мероприятия зрители увидели корпоративный, детский и костюмированный забеги.

Как рассказали организаторы проекта "На лыжи!", первое место в костюмированном забеге занял тринадцатилетний Кирилл Лебедев, представший в образе России: одежда и ирокез в цветах российского триколора покорили не только строгое жюри, но и всех гостей мероприятия. Зрители также приветствовали участника данного забега в костюме трехметрового динозавра, свою порцию аплодисментов получил и лыжник-хоккеист с клюшками вместо лыжных палок, которым был нижегородец Роман Баташев.

В этом году проект "На лыжи!" пополнился новыми форматами. Одним из них стал VIP-забег. Но в отличии от аналогов, хедлайнером стал десятилетний Даниил Маркичев. Встав на лыжню, он продемонстрировал не только любовь к лыжам, но и волю к победе. Поддержать ребенка в заезде вышли несколько спортсменов.

Журналисты Нижнего Новгорода вышли на "СМИшную лыжню". Победителем здесь стал Максим Кулемин.

Отдельный приз за постоянное участие и любовь к фестивалю вручили трехлетнему Севастьяну Кронштатову. "Севастьян в полтора года встал на лыжи. Мы очень любим этот вид спорта, участвуем в различных мероприятиях такой направленности, но у проекта "На лыжи!" своя аура: очень дружелюбная и семейная. Мы стараемся украсить это мероприятие и выделиться из толпы участников забега, поэтому всегда выбираем яркие костюмы", - рассказала мама мальчика, Екатерина Кронштатова.

Для участников фестиваля работало несколько фотозон, одна из них была стилизована под 80-ые. Здесь можно было встретить человека в форме лыжника того времени, получить открытку с легендами спорта , а также сфотографироваться с раритетными лыжами "Кнейсел" 1980 года выпуска, ставшими победными для Раисы Сметаниной, Галины Кулаковой, Николая Зимятова и многих других выдающихся лыжников, звезд мирового и советского спорта.

"В этом году мы отмечаем, что в проекте приняло участие большое количество действующих спортсменов от спортивных школ. Увеличилось и число детей. Впрочем, люди старшего возраста себя тоже активно проявили. Так, в корпоративном забеге приняла участие команда ветеранов города Бор 60+.Мы видим, как разрастается наш проект, вовлекаются и профессионалы, и любители. Уверен, что с каждым годом проект будет все более и более масштабным", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) Виталий Гаврюшенко.

В рамках фестиваля для гостей мероприятия были организованы интерактивы, для детей работала площадка с анимацией и аквагримом. На фуд-зоне детям бесплатно раздавались пряники, а взрослым чай.

В 2024 году фестиваль "На лыжи!" охватил 22 города России. Его главной задачей является развитие лыжного спорта и популяризация лыжных гонок. Напомним, что проект проводится ежегодно уже 8 лет– с 2016 года, при поддержке Федерации лыжных гонок России, а его основателем является общественный деятель Олег Дерипаска.